أستراليا تحدّث إحدى أهم سفنها الحربية

ذكر موقع janes المتخصص بالشؤون العسكرية أن أستراليا تستكمل تطوير وتحديث واحدة من أبرز سفنها العسكرية.

وتبعا للموقع فإن شركة BAE Systems Australia تقترب من الانتهاء من عملية إصلاح وتحديث سفينة Perth الأسترالية العسكرية التي تنتمي لفئة Anzac، وقريبا ستخضع لمرحلة اختبارات جديدة.

وأشار الموقع إلى أن الخبراء في الشركة المذكورة يعملون حاليا على تحديث أنظمة الرادرات وأنظمة الاتصال والحجرات المخصصة لطواقم السفينة، وبعد الانتهاء من عمليات التحديث ستخضع السفينة لاختبارات استعدادا لعودتها للخدمة في سلاح البحرية الأسترالي عام 2022.

وكان سلاح البحرية الأسترالي قد ضم إلى صفوفه 8 سفن عسكرية من فئة Anzac ما بين عامي 1996 و2006، وعام 2018 تبنى الجيش الأسترالي مشروع قرار لتحديث وتطوير هذه السفن، وأصبحت Perth رابع سفينة تخضع لعمليات التحديث.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن Anzac نحو 118 مترا، وعرضها 14.8 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3600 طن، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 27 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 6000 ميل في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا