تركيا تخطط لتطوير منظومات تسليح سفنها الحربية الحديثة

ذكر موقع Defense News أن شركة Roketsan التركية ستطور منظومات عمودية لإطلاق الصواريخ، مخصصة للفرقاطات العسكرية الجديدة التي ستنضم لجيش بلادها.

وتبعا للموقع فإن "الشركة المذكورة من المفترض أن تطور منظومات عمودية لإطلاق الصواريخ مخصصة للفرقاطات التركية من فئة "اسطنبول" التي لا تزال في مرحلة التطوير، وخصوصا أن تركيا لن تستطيع الحصول على مثل هذه المنظومات من أمريكا بعد أن فرضت الأخيرة عليها عقوبات تتعلق بتوريد الأسلحة".

وأشار الموقع "إلى أن تركيا كانت تخطط سابقا لتثبيت منظومات Mk.41 التي تطورها Lockheed Martin الأمريكية على فرقاطاتها من فئة "اسطنبول"، لكن العقوبات التي فرضت عليها من أمريكا دفعتها للتوجه للشركات المحلية لتطوير منظومات بديلة".

وذكر مصدر في الصناعة العسكرية التركية لموقع Defense News أن "المنظومات التي تسعى تركيا لتطويرها ستكون شبيهة بمنظومات Mk.41 الأمريكية، لكنها ستختلف عنها ببعض النواحي، إذ سيكون طولها 8 أمتار، أي أنها أطول من الأمريكية بمقدار 30 سم تقريبا، وستكون قادرة على إطلاق الصواريخ التركية الصنع بما فيها صواريخ HİSAR و Atmaca".

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وتسعى تركيا لتطوير 4 فرقاطات قتالية حديثة من فئة "اسطنبول"، وكانت بدأت بتطوير أول فرقاطة عام 2017، وسيكون طول فرقاطة 113 مترا، وعرضها 14.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 3000 طن.

المصدر: سلاح روسيا