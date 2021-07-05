أمريكا تطور منظومات حرب إلكترونية جديدة لطائرات سلاح البحرية

وافق سلاح البحرية الأمريكي على بدء الإنتاج الأولي لمنظومات حرب إلكترونية جديدة مخصصة لطائراته.

وتبعا لموقع janes.com فإن سلاح البحرية الأمريكي وافق لشركة Raytheon على البدء بإنتاج الجيل الجديد من منظومات " NGJ-MB" للحرب الإلكترونية المخصصة لطائرات EA-18G الحربية التي يستخدمها هو وسلاح البحرية الأسترالي.

وحول الموضوع قالت، أنابيل فلوريس، نائبة رئيس قسم تطوير معدات الحرب الإلكترونية في الشركة: "Raytheon حصلت على عقود لتطوير 15 منظومة إلكترونية للأبحاث الهندسة العسكرية، و14 منظومة NGJ-MB لطائرات سلاح البحرية الأمريكي، لقد انتهينا من مرحلة تطوير المنظومات الأخيرة، وسنبدأ بالانتقال لمرحلة الإنتاج".

ووفقا لشركة Raytheon فإن نماذج منظومات NGJ-MB التي طورها الخبراء فيها قد اجتازت أكثر من 145 ساعة من الاختبارات على الطائرات، وخضعت لأكثر من 3100 ساعة من الاختبارات في المنشآت والقواعد العسكرية التابعة لسلاح الجو الأمريكي في ماريلاند وكاليفورنيا.

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ويمكن لطائرات EA-18G الحربية التابعة لسلاح الجو الأمريكي تفادي العديد من الرادرات وأنظمة الحرب الإلكترونية الحديثة، فضلا عن انها مسلحة بصواريخ AGM-88B الموجهة والنسخ الحديثة من AGM-88E AARGM.

المصدر: سلاح روسيا