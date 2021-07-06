شركة روسية تقدم تكنولوجيا الرائحة الرقمية للأفلام

أعلنت شركة Illusion الروسية عن تكنولوجيا فريدة للرائحة الرقمية لتهيئة الأجواء أثناء مشاهدة الأفلام.

ويقول المصممون إن جهازا سموه Aroma لتوليد الرائحة على شكل مكبر صوت بلوتوث، سيسمح بتهيئة الأجواء المناسبة لمشاهد الأفلام حيث تم تزويده بآلية لنشر الرائحة.

ويشير المصممون إلى أنهم قاموا بتحليل مئات الأفلام لتحديد مجموعة من الروائح الأساسية التي تعتبر طبيعية لمعظم المشاهد التي يمكن رؤيتها في الأفلام.

وقال مدير مشروع Aroma إيليا فيناتوف: "نقدم تكنولوجيا الرائحة على غرار تكنولوجيا المقاطع الصوتية، حيث ترافق الروائح مشاهد الأفلام مثل المقاطع الصوتية".

وذكر أنه بين الروائح التي سيكون من الممكن الإحساس بها أثناء مشاهدة الأفلام، رائحة القهوة والخبز من الفرن.

وسيكون هناك برنامج خاص للأفلام سيرسل إشارات إلى الجهاز ليوزع الرائحة المعنية في اللحظات المناسبة، حيث تخطط الشركة لاستخدام الشبكات العصبونية الاصطناعية لإدارة هذه العملية.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة هذا الجهاز نحو 50 ألف روبل (نحو 670 دولارا)، وفي حال نجاح المشروع سيتم تزويد دور السينما بهذه التكنولوجيا.

المصدر: وكالات