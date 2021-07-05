سيارة طائرة لبروفيسور سلوفاكي تقطع مسافة 75 كيلومترا جوا

قطعت سيارة طائرة صممها البروفيسور السلوفاكي، ستيفان كلاين مسافة 75 كيلومترا من مدينة نيترا إلى عاصمة سلوفاكيا براتيسلافا.

وقال البروفيسور الذي استقل السيارة الطائرة شخصيا بعد هبوطها في حديث أدلى به للصحفيين إن تلك الرحلة الجوية التاريخية التي ربطت بين المدينتين تفتح آفاقا واسعة أمام البشرية.

يذكر أن نماذج من السيارات الطائرة كانت قد قطعت مسافة بعيدة أيضا. وعلى سبيل المثال فإن الفرنسي، برونو فيزولي، عبر عام 2017 بسيارته الطائرة مضيق المانش بطول 59 كيلومترا، إلا أن سيارته كانت عبارة عن سيارة هجينة بين الباغي (العربة الخفيفة) والبارابلاين (الجناح على شكل مظلة). فيما من الصعب جدا استخدام تلك السيارة الطائرة في المدينة.

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أما ستيفان كلاين، فصمم سيارة يمكن أن تتحول خلال دقيقتين و15 ثانية إلى طائرة حقيقية. وتم تزويد السيارة الطائرة بمظلة أيضا تساعد في إنقاذ طياريها عند وقوع حادث والتحليق على ارتفاع منخفض.

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وقامت سيارة البروفيسور إلى حد الآن بـ142 طلعة جوية حيث بقيت في الجو 40 ساعة. ويمكن أن تحمل السيارة الطائرة على متنها 200 كيلوغرام من الحمولة، أي طيارا وراكبا واحدا أو طيارين. وبإمكانها الصعود إلى ارتفاع 2500 مترا، وتبلغ طاقة محركها 300 حصان، ما يسمح لها بالتسارع حتى 300 كلم/ساعة.

وبلغ طول السيارة الطائرة 6.2 متر، وعرضها 1.8 متر، ووزنها 1800 كيلوغرام. ولا يستبعد البروفيسور أن يبلغ مداها في المستقبل 1000 كيلومتر.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا