جامعة روسية تصمم تكنولوجيا لاستخدام الأعصاب في توجيه الساق الصناعية

قال بوغدان دميتريف رئيس قسم "التكنولوجيا العصبية" بجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في روسيا، إن القسم صمم تكنولوجيا لاستخدام الشبكة العصبية في الساق الصناعية.

وذكر أن طلاب وعلماء هذه الجامعة المتمركزة في فلاديفستوك، صمموا طريقة تسمح للطرف الصناعي باستخدام الشبكة العصبية "للتدرب على الحركة" والتكيف مع المعاق الذي سيتمكن خلال ذلك من القيام بالحركات اللازمة بنفسه.

ونوه بأن القسم يعمل منذ 4 سنوات، وبدأ تاريخ تصاميمه بمشروع طلابي اسمه "تنافس المهندسين" – وهي فعالية حاول المشاركون فيها، تحقيق الاستفادة من الحلول التكنولوجية، واستخدامها في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف الخبير: "تضع التكنولوجيات العصبية في الطب، نصب عينيها هدف دراسة نشاط الدماغ، بما في ذلك تصور بنيته ونشاطه وطرق التأثير المحتمل على هذا النشاط من الخارج. وفي الظروف الحالية تهدف هذه التكنولوجيات إلى استخدام حقيقة أن أي إشارات من جسم الإنسان- ضربات القلب، والتنفس، وتقلصات العضلات - يمكن ترجمتها، كما إشارات الدماغ، إلى إشارات تشخيصية وكإشارات للتحكم".

المصدر: نوفوستي