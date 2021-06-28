اكتشاف نوع جديد من السحالي في الإكوادور

أعلنت وزارة البيئة في الإكوادور، عن اكتشاف نوع جديد من السحالي في البلاد، أطلقوا عليه اسم Anolis nemonteae تكريما للمناضلة من أجل احترام حق الشعوب الأصلية نيومونتي نينكينو .

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وتشير الوزارة، إلى أن باحثين من الجامعة الكاثوليكية في الإكوادور بالتعاون مع جامعة غواياكيل والمعهد الوطني للتنوع البيولوجي والجامعة الأمريكية في نيوميكسيكو وجامعة لاتروب الأسترالية، وصفوا هذا النوع الجديد من السحالي الذي يعيش على سفح جبال الأنديز المطلة على المحيط الهادئ في جنوب غرب الإكوادور على ارتفاع 372-1000 متر.

ويتميز النوع الجديد عن السحالي الأخرى بحجمه ومظهره الخارجي وعدم تطابق الحمض النووي الميتاكوندري ولون الحوصلة.

وقد أطلق عليه العلماء اسم Anolis nemonteae تكريما للمناضلة من أجل حقوق السكان الأصليين نيومونتي نينكينو، التي ساعدت في السابق على حماية 500000 فدان من غابات الأمازون المطيرة وأراضي شعب الووراني من استخراج النفط. وفي عام 2020 أدرجتها مجلة Time الأمريكية في قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

المصدر: نوفوستي