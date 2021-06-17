روسيا تستعرض أحدث سفنها وغواصاتها الحربية في بطرسبورغ قريبا

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من أحدث السفن والغواصات الحربية الروسية ستظهر في معرض بطرسبورغ الدولي للصناعات العسكرية البحرية الذي سيعقد الشهر الجاري.

وقال بيان صادر عن الخدمة مؤخرا "خلال فعاليات المعرض ستظهر سفينة غريمياشي الحربية الجديدة لأول مرة بالقرب من الموانئ المدنية لتعرض على الزوار، هذه السفينة هي واحدة من احدث السفن التي طورتها روسيا لأسطول المحيط الهادئ في الجيش، وبالإضافة لهذه السفينة سيتمكن زوار فعاليات المعرض أيضا من رؤية سفينة الأدميرال كاساتونوف التي طورت في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 22350، وكذلك سفينة أودينتسوفو الصاروخية، وكاسحة الألغام البحرية الحديثة فلاديمير إيملييانوف المطورة في إطار المشروع الروسي 12700".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان "خلال المعرض ستظهر أيضا غواصات Varshavyanka الروسية، وغواصات لادا المطورة في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 677.. في المجمل سيتم عرض أكثر من 15 سفينة وغواصة حربية، بالإضافة إلى القوارب الروسية الحديثة التي تستخدم من قبل القوات الخاصة وخدمة حرس الحدود وخفر السواحل".

وتخطط روسيا لتنظيم فعاليات المعرض العسكري الدولي للصناعات العسكرية البحرية هذا العام في مدينة بطرسبورغ في الفترة ما بين 23 و27 يونيو الجاري، وستشمل الفعاليات أكثر من 20 حدثا و4 مؤتمرات علمية.

المصدر: سلاح روسيا