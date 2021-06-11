روسيا تطور سفينة قتالية جديدة لأسطولها البحري

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن العمل جار على تصنيع سفينة قتالية حديثة لصالح الأسطول البحري في جيش البلاد.

وقال بيان صادر عن الخدمة مؤخرا "تشارف المرحلة الأولى من بناء سفينة Rezki العسكرية الروسية على الانتهاء، ويتحضر الخبراء في مصنع آمور الروسي لنقل الهيكل الأساسي لها من ورشة التصنيع الأولي إلى أحد أحواض بناء السفن التابعة للمصنع، استعدادا للبدء بالمرحلة الثانية من التصنيع".

ومن جانبه قال كبير المصممين المشرفين على بناء السفينة، رادجين باراتشفيلي: "تم الانتهاء من تشكيل الهيكل الأساسي للسفينة، ونفذت عمليات طلاء الهيكل وتم عرضه على العميل، كما انتهينا من الأعمال التحضيرية لتركيب المحركات، بعد إنزال السفينة إلى المياه في حوض بناء السفن سنباشر بتركيب معدات التوجيه والمخمدات وبعض المعدات الأخرى".

وكانت روسيا قد بدأت العمل على تطوير هذه السفينة عام 2016، في إطار المشروع الحكومي رقم 20380، ومن المفترض أن تنتهي من تطويرها مع نهاية العام الجاري.

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وتطور روسيا في إطار المشروع رقم 20380 سفنا حربية يبلغ طول كل واحدة منها 100م، ومقدار إزاحتها يعادل 2220 طنا، ويمكن لهذه السفن الإبحار لمسافة 4000 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات Redut الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات.

المصدر: سلاح روسيا