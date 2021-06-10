قاذفة روسية استراتيجية مستقبلية تزوّد بمنظومة دفاع فريدة من نوعها

ستزوّد القاذفة الاستراتيجية الروسية المستقبلية "باك دا" بمنظومة فريدة من نوعها لحماية الطائرة من أنظمة الدفاع الجوي والدرع الصاروخية المعادية.

وذلك باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية التي ستحملها الطائرة الروسية الواعدة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن ناطق باسم قطاع الصناعات الدفاعية قوله إن الصناعة الروسية قامت بتصنيع منظومة دفاعية خاصة بقاذفة "باك دا" الروسية الواعدة المستقبلية ما يسمح بحماية الطائرة من كافة أنواع الأسئلة، بما فيها السلاح الراداري والسلاح البصري.

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ويذكر أن القاذفة الروسية الجديدة ستحمل كل أسلحتها بعيدة المدى داخل جسمها، ما يمكّنها من عدم دخول منطقة الدفاع الجوي المعادية وإصابة الأهداف عن بعد من الأجواء فوق المحيط أو فوق دول أخرى.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن القاذفة الروسية المستقبلية سيتم تصنيعها على شكل جناح طائر واحد وستكون سرعتها أقل من سرعة الصوت. وستزود الطائرة بأجهزة أوتوماتيكية ستسمح لها مستقبلا بأن تلعب دور طائرة من دون طيار.

وستعتمد القاذفة الجديدة بالدرجة الأولى تكتيك استخدام الأسلحة بعيدة المدى فائقة الدقة.

جدير بالذكر أن تصميم القاذفة الجديدة بدأ عام 2009 في شركة "توبوليف". ويتوقع أن تدخل الطائرة الخدمة في القوات الجوية الفضائية الروسية بحلول عام 2027.

المصدر: روسيسكايا غازيتا