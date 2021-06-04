رصد ضوء أخضر غريب فوق بركان إندونيسي أثناء ثورانه

انتشرت سلسلة من الصور لبركان جبل ميرابي الإندونيسي التقطها مصور فوتوغرافي تظهر وكأن الليزر ينفجر من الذروة الهائلة للبركان، لكنه على الأرجح نيزك، وفقا للخبراء.

والتقط المصور الإندونيسي جونارتو سونغ الصور في 28 مايو، والتي حققت حتى الآن أكثر من 28 ألف إعجاب.

وعلق على الصور قائلا: "هل سقط نيزك فوق قمة جبل ميرابي؟".

ومع ذلك، فمن المحتمل أن الضوء الأخضر الغريب ينبع من حدثين لزخات نيزيكية، هما زخات شهب إيتا الدلويات، وزخات شهب الأريتيدات، والتي تحدث خلال ذلك الوقت، وفقا للمعهد الوطني للملاحة الجوية والفضاء (LAPAN).

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وتم التقاط الشعاع في صورة فوتوغرافية ثابتة ووقع تأكيده من خلال كاميرا المراقبة CCTV للبركان بواسطة Kalitengah Kidul Post لبضع ثوان.

وكتب المعهد الوطني للملاحة الجوية والفضاء في موقعه على الإنترنت: "لذلك، من هذه المعطيات، يمكن افتراض أن وميض الضوء الأخضر الذي يظهر بالقرب من جبل ميرابي قد يكون مرتبطا بنشاط زخات الشهب".

وحدثت زخات شهب إيتا الدلويات (Eta Aquarids) بين 19 أبريل و28 مايو، بينما بدأت زحات الأريتيدات (Arietids) في 14 مايو وستستمر حتى 24 يونيو.

أما بالنسبة للون الأخضر اللامع، فيمكن تفسير ذلك على الأرجح بمستوى المغنيسيوم في صخرة الفضاء.

وأوضح المعهد: "بالنظر إلى أن الضوء المنبعث الأخضر، فمن المحتمل أن النيزك الذي يحوم حول ميرابي قد هيمن عليه عنصر المغنيسيوم".

وتُعرف قطعة الكويكب أو المذنب باسم النيزك. وعند دخوله الغلاف الجوي للأرض، يتحول إلى نيزك أو كرة نارية أو نجم شهاب. وتُصنف القطع التي تصل إلى الأرض بالنيازك.

ويقع جبل ميرابي على حدود جاوة الوسطى والمنطقة الخاصة في يوجياكارتا، وهو أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم. واندلع آخر مرة في 27 مارس 2021، مع حدوث ثورات سابقة مرتين في مارس 2020.

وتقع إندونيسيا في "حلقة النار"، وهي صفيحة تكتونية في المحيط الهادئ ينتج عنها نشاط زلزالي وبركاني متكرر.

المصدر: ديلي ميل