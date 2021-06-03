اليابان تستعرض "دبابة راقصة"

غالبا ما تحوّل وسائل الإعلام اليابانية مشاركة دباباتها من طراز "تيب – 74" في التدريبات إلى عرض حقيقي حيث تقوم الدبابات بأداء رقص مميز.

Japanese Type 74 showing off hydro-pneumatic suspension at Fort Irwin, Mojave Desert, California.. 🇺🇸🇯🇵 pic.twitter.com/MzsNiZpBHD — KUNAL BISWAS (@Kunal_Biswas707) May 29, 2021

الأمر الذي يثير دهشة بين المشاهدين المدنيين والضيوف الأجانب.

ويعود ذلك إلى خصوصيات تعليق الدبابة الهوائي الهيدروليكي القابل للضبط.

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وقد سجلت إدارة الإعلام في الجيش الياباني مشاركة دبابات "تيب – 74" يابانية الصنع في تدريبات أجريت في ميدان مركز التدريب الأمريكي Fort Irwin في صحراء موهافي بكاليفورنيا.

وأظهر مقطع فيديو سجله الجيش الياباني عمل سائق الدبابة على التحكم فيها حيث أنزلت الدبابة أولا مقدمتها، ثم مؤخرتها، ثم بدأت تميل إلى اليمين واليسار. وتكرر ذلك عدة مرات. وبدا من أول وهلة كأن دبابة "تيب – 74" تقوم بأداء رقص بسيط.

يذكر أن مصممي "تيب – 74" لم يقصدوا عند تصميمهم للدبابة إعجاب أحد وعرض قدرتها على الرقص. إلا أن الجيش الياباني كان في سبعينيات القرن الماضي بحاجة إلى دبابة صالحة للعمل في المناطق الجبلية ليصيب مدفعها عيار 105 ملم الأهداف في أعلاها وفي أدناها.

جدير بالذكر أن "تيب – 74" هي دبابة للجيل الثاني الياباني دخلت الخدمة في الجيش الياباني عام 1974. وتحل محلها حاليا دبابة "تيب 90" ودبابة "تيب 10" التي تمتلك تعليقا شبيها لتعليق "تيب–74".

المصدر: روسيسكايا غازيتا