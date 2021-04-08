الجيش الروسي يتسلم "الدبابات الطائرة"

تسلمت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية عشرات الدبابات من طراز "تي – 80 بي في إم" المطورة.

وزارة الدفاع الروسية

وقال المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية إن الدبابات نقلت إلى مدينة خاباروفسك في شرق البلاد بسكك الحديد.

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وقال ناطق باسم المكتب الصحفي إن أفراد إحدى فرق الدبابات سبق لهم أن تدربوا على قيادة وصيانة دبابات "تي – 80" قبل تطويرها، ثم تلقوا دورة نظرية لاستخدام الدبابة المطورة المزودة بمحرك تربيني يجعل الدبابة تسير بسرعة غير مسبوقة في ميدان القتال.

وقد أطلقت على "تي – 80 بي في إم" المطورة تسمية "الدبابة الطائرة" لكونها تطير في الجو لمدة ثوان بعد اجتياز حاجز طبيعي أو اصطناعي.

وتم تزويد النموذج المطور للدبابة بمحرك تربيني ينتج قوة 1250 حصانا، ما يمكّنها من السير بسرعة 80 كلم/ساعة في ميدان القتال.

وزودت الدبابة كذلك بأسلحة قوية ومنظومة ممتازة لقيادة النيران تتضمن جهاز الرؤية الليلية، فضلا عن رادارات تحمي "الدبابة الطائرة" من القذائف والصواريخ المضادة للدبابات، الأمر الذي يمنع الوسائل النارية المعادية من إصابتها ليلا ونهارا وفي كافة ظروف الطقس.

المصدر: روسيسكايا غازيتا