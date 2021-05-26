القمر الدموي يزيّن كوكبنا اليوم.. كيف رُبط تاريخيا بنهاية العالم؟!

يشهد يوم 26 مايو ظهور القمر الدموي في أجزاء معينة من العالم، في ظاهرة ارتبطت تاريخيا بنهاية العالم المحتملة.

وعلى الرغم من وجود أسباب علمية طبيعية لظهور قمر الدم، إلا أن الناس في الأيام الماضية لم يتمكنوا من مقاومة إغراء ربط ظاهرة القمر بفعل نهاية العالم. وفي وقت مبكر منذ 3000 عام، احتفظ البابليون بسجلات لحركة القمر، وكانوا قادرين على حساب موعد ظهور قمر الدم.

ومع ذلك، في العصور الوسطى في أوروبا، اعتُبر ظهور القمر الدموي، مرة أخرى، مرتبط بيوم القيامة.

ووصف ألبرت آخن، مؤرخ ولد في القرن الحادي عشر الأخير، كيف شهد الصليبيون الأوائل، خلال الحملة الصليبية الأولى، قمر الدم عند اقترابهم من القدس.

وكتبت بيث سبيسي، زميلة أبحاث ما بعد الدكتوراه في تاريخ العصور الوسطى بجامعة كوينزلاند، في The Conversation: "بالنسبة لألبرت، فإن خسوف القمر يشير إلى تدمير أعداء الصليبيين. كسوف الشمس، مع ذلك، كان إشارة إلى كارثة للصليبيين."

ووفقا لـ Annals of Magdeburg، أثار كسوف الشمس في أكتوبر 1147، حالة من الذعر في ألمانيا حيث خشي الكثير من أن إراقة الدماء على وشك الانطلاق.

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ومع ذلك، كما هو الحال مع كل كسوف، مرت الظاهرة الطبيعية دون أن يحدث أي نوع من أنواع الكوارث.

وفي النهاية، سجل الناس أنها ظاهرة طبيعية، مع حدوث الكسوف والخسوف بسبب حركة الأجرام السماوية.

وقالت سبيسي: "بينما كانت التفسيرات العلمية متاحة بشكل متزايد لرجال الدين المتعلمين والمتعلمين وبعض الأشخاص العاديين (الأرستقراطيين على الأرجح)، ليس من الواضح إلى أي مدى تم تداول هذه الأفكار بين السكان. وفي تاريخ مبكر من القرن الحادي عشر، نصح الأسقف تيتمار من ميرسيبورغ جميع المسيحيين بأن الخسوف لم يكن بسبب التعويذات الشريرة أو الأجرام السماوية التي تؤكل. وتم الاستشهاد بهذا كدليل على أن بعض الناس يعتقدون أن خسوف القمر نتج عن السحرة أو الوحوش المتعطشة للقمر".

ومع ذلك، فإن ظهور مواقع الإنترنت في السنوات الأخيرة، أعاد مزاعم نهاية العالم المرتبطة بالقمر الدموي، إلى الضوء.

وتحدث ظاهرة أقمار الدم في الواقع نتيجة للخسوف الكلي للقمر خلال اكتماله.

وعندما يبدأ القمر في الظهور من ظل الأرض، هذا هو الوقت الذي سيحدث فيه القمر الدموي.

ويحدث التغيير في اللون لأن ضوء الشمس ينحني عندما يمر عبر الغلاف الجوي للأرض.

ويُعرف هذا التأثير الغريب باسم "تشتت رايلي"، والذي يقوم بتصفية نطاقات الضوء الأخضر والبنفسجي في الغلاف الجوي أثناء الخسوف، تاركا توهجا أحمر فقط.

المصدر: إكسبريس