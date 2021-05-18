روسيا تحدَث أسطول غواصاتها القتالية

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن البلاد عازمة على استبدال الغواصات القديمة التابعة لسلاح بحريتها بغواصات استراتيجية متطورة.

وحول الموضوع وخلال مقابلة صحفية قال، فلاديمير بوسبيلوف، عضو مجلس إدارة اللجنة الصناعية العسكرية الروسية: "تخطط روسيا لإخراج الغواصات السوفيتية النووية القديمة من الخدمة في سلاح البحرية حتى عام 2030، لاستبدالها بغواصات استراتيجية متطورة، الغواصات القديمة هي غواصات طورت في إطار المشروع الحكومي رقم 667 بمراحله المختلفة".

وأضاف "مع حلول عام 2030 ستكون روسيا قد شغّلت الغواصتين الجديدتين رقم 9 و10 من فئة Borei-955A، وتزامنا مع تشغيل هاتين الغواصتين ستسحب من سلاح البحرية الروسي آخر غواصة نووية قديمة طورت في إطار المشروع 667BDRM، غواصات 667 شهدت منذ ستينيات القرن الماضي عددا من التحسينات وطورت منها نماذج مختلفة، واليوم توجد في سلاح البحرية الروسي غواصة من هذا الطراز من فئة 667BDR، و5 غواصات من فئة 667BDRM".

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وأوضح بوسبيلوف أن غواصات 667BDR و667BDRM التي طورتها وعدلتها روسيا خلال العقود الماضية قد تم تسليحها بمنظومات متنوعة من الصواريخ الباليستية، وبإمكان هذه الغواصات توجيه ضربات للأهداف المعادية على بعد أكثر من 11 ألف كلم دون الحاجة إلى الخروج من قواعدها البحرية.

المصدر: سلاح روسيا