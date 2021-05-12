درون "ألتيوس" الروسي الثقيل يوجّه من الأقمار الصناعية

قد يستطيع درون "ألتيوس" الروسي الثقيل بعد تحديثه ضرب الأهداف المعادية وسيتم توجيهه بواسطة الأقمار الصناعية.

وقد أطلقت على نموذجه المطور النهائي تسمية "ألتيوس – إر أو". أعلن ذلك نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، في حديث أدلى به يوم 11 مايو لوكالة "إنترفاكس" الروسية.

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وأعاد بوريسوف إلى الأذهان أن أول طائرة مسيرة من دون طيار من طراز "أليوس" قامت برحلة جوية أولى عام 2016. لكن اختبارها الجوي أظهر بعض سلبيات تصميمها فاتخذ قرار بتحديثها لتتماشى مع شروط طرحتها وزارة الدفاع الروسية.

وقال، يوري بوريسوف إن مواصفات الدرون الجوية والتكتيكية والتقنية طرأت عليها تعديلات ملموسة حيث تغيرت أبعاده وانخفض وزنه عند الإقلاع مع زيادة وزن الحمولة المفيدة التي ينقلها. وسيكون بمقدور الدرون توجيه ضربات جوية إلى العدو، مع العلم أن نموذجه السابق كان تخصصه الاستطلاع فقط. كما أتيحت للدرون فرصة لتلقي معلومات من الأقمار الصناعية.

وتم تزويد الدرون، حسب نائب رئيس الوزراء، بمحركيْن تربينييْن وصار بمقدوره البقاء في الجو لمدة 48 ساعة ونقل طن واحد من الأسلحة المختلفة. أما مدى عمله فبلغ 10 آلاف كيلومتر.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن درون "ألتيوس" المطور سيزود بالذكاء الاصطناعي ليستطيع التعاون مع مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس.

وقال، يوري بوريسوف إن الصيف الجاري سيشهد اختبار درون "ألتيوس" المزود بكل أسلحته، بما فيها الصواريخ المجنحة فائقة الدقة والقنابل الموجهة. ويتوقع ألا يخدم الدرون في تشكيلة القوات الجوفضائية فحسب بل وفي القوات البحرية الروسية أيضا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا