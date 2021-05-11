خطط لتحديث راجمة الصواريخ الروسية "تورنادو-إس"

قال مصدر في المجمع الصناعي- العسكري الروسي، إن العمل جار في مجال تصميم أول صاروخ موجه عالي الدقة من عيار 300 ملم مع رأس توجيه ذاتي، لراجمة الصواريخ "تورنادو-إس".

وأضاف المصدر: "يجري العمل البحثي العلمي لإنتاج صاروخ موجه جديد عالي الدقة عيار 300 ملم، لاستخدامه في راجمات الصواريخ الروسية من طراز تورنادو-إس. وللمرة الأولى، سيتم تزويد الصواريخ الخاصة بالراجمات، برؤوس متكاملة ذاتية التوجيه. ولتوجيه الصاروخ نحو الهدف، سيتم استخدام قنوات توجيه حرارية وتلفزيونية، بالإضافة إلى منظومة ليزر إضافي شبه نشط".

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وتابع المصدر أن هذه "الذخيرة الجديدة، يجب أن تضمن إصابة عالية الدقة للأهداف المحدودة الحجم والفائقة الأهمية وذات الحماية العالية، مثل مراكز قيادة العدو ومراكز الاتصالات، وغيرها من مرافق البنية التحتية الصناعية العسكرية".

ونوه المصدر، بأن الصاروخ الجديد سيكون قادرا على تدمير الأهداف منخفضة التباين والمحدودة الحركة في جميع الأحوال الجوية وفي أي وقت من اليوم.

المصدر: نوفوستي