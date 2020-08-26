شركة روسية تكشف عن صواريخ موجهة للراجمات

كشفت شركة "سبلاف" من مدينة تولا الروسية في منتدى "الجيش – 2020 " عن أول صاروخ موجه يستخدم في راجمة الصواريخ الروسية "تورنادو – إس".

ولا يختلف الصاروخ الموجه من حيث وزنه وأبعاده عن الصاروخ غير الموجه عيار 300 ملم المستخدم في راجمتي الصواريخ "سميرتش" و"تورنادو".

Управляемый реактивный снаряд 9М544 для РСЗО "Торнадо-С". Фото: военное.рф pic.twitter.com/6wNgoNYEF6 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 24, 2020

لكن حشوته وإمكاناته تختلف اختلافا جذريا عما هو عليه في الصاروخ غير الموجه.

وتزودت مؤخرة الصاروخ الموجه بموازن يضمن استقرار تحليقه. وأما مقدمته فتتوفر فيها 4 دفات تتفتح بعد إطلاق الصاروخ. ويتم التحكم فيها من قبل نظام صغير الحجم للملاحة الاستمرارية يضم أجهزة فائقة التكنولوجيا تستخدم عادة في الأقمار الصناعية. وعلى سبيل المثال هناك جهاز يقيس سرعة الزاوية.

ويفتح الصاروخ الموجه أمام مدفعية راجمات الصواريخ آفاقا واسعة حيث يمكن أن تضرب الصواريخ الموجهة مناطق مختلفة وتدمر الأهداف الواقعة فيها بدقة فائقة.

المصدر: سلاح روسيا