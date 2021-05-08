وسائل إعلام تكشف عن الفيروس الذي عطّل أكبر شركة محروقات أمريكية

ذكرت وكالة "رويترز" أن فيروس "رانسوم وير" تسبب في تعطيل مؤسسة "كولونيال" أكبر مشغل لأنابيب ضخ المحروقات في الولايات المتحدة.

ووفقا لمصادر الوكالة، فإن "الفيروس الخبيث المستخدم في الهجوم كان عبارة عن برنامج (رانسوم وير)، وتم تصميه لحظر الأنظمة عن طريق تشفير البيانات ثم المطالبة بفدية لاستعادة الوصول إليها".

وأعلن مشغل خط أنابيب "كولونيال" في وقت سابق عن هجوم إلكتروني على أنظمته، مشيرا إلى أنه وردا على الهجوم الإلكتروني، كان لا بد من إغلاق بعض الأنظمة، حيث أوقف التهديد مؤقتا جميع العمليات المتعلقة بخط الأنابيب وأثر على بعض أنظمة المعلومات.

ويلاحظ الخبراء، أن "شعبية استخدام مثل هذه الفيروسات ازدادت على مدى السنوات الخمس الماضية".

وتنقل شبكة "كولونيال" الوقود من المصافي الأمريكية على ساحل الخليج إلى شرق وجنوب الولايات المتحدة المكتظة بالسكان، حيث تضخ 2.5 مليون برميل يوميا من البنزين والسولار ووقود الطائرات وغيرها من المنتجات المكررة عبر خطوط أنابيب تمتد لمسافة 8850 كيلومترا وتنقل 45% من إمدادات وقود الساحل الشرقي.

المصدر: "رويترز"