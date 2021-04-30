روسيا تستخدم في سوريا نسخة مطوّرة من المدرعة الثقيلة

نشرت شبكة الإنترنت صورة فوتوغرافية لأحدث نموذج من مدرعة "فيستريل، كا – 43269" الروسية التي تستخدم حاليا في سوريا.

وأظهرت الصورة الفوتوغرافية أن المدرعة صارت تزود ببرج "إم بي دي – 04" المدرع.

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وتضم أسلحة البرج المدرع المدفع الاوتوماتيكي عيار 30 ملم الذي يستخدم بنجاح في عربة "بي إم بي – 2" وعربة الإنزال "بي إم دي" والعربة القتالية لإسناد الدبابات (ترميناتور) وعربة "بي إم بي تي – 72" وكذلك في مروحيات الدعم الناري "مي – 28 إن" و"كا – 52". ولا يسمح المدفع المذكور بتدمير الأهداف البرية فحسب بل والأهداف الجوية كذلك.

وتم تزويد المدرعة أيضا برشاشي عيار 7.62 ملم و12.7 ملم. كما يمكن تزويدها بقاذف القنابل الأوتوماتيكي "آغي – 17".

ويتوفر في المدرعة مصباح الليزر الخاص الذي يستخدم لضمان دقة الرماية وقت الليل.

ويمكن أن تنقل المدرعة 9 أفراد وبلغت قوة محركها 240 حصانا. وتسير المدرعة في الطريق المعبدة بسرعة 90 كلم/ساعة إلى مسافة 1100 كيلومتر دون أن تزود بالوقود وبلغ وزنها 12000كلغ.

يذكر أن نماذج سابقة لمدرعة "فيستريل" تستخدم في سوريا منذ عام 2015 وأظهرت فاعليتها في المعارك ضد الإرهابيين.

المصدر: روسيسكايا غازيتا