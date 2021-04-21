روسيا تبدأ باختبار غواصة صاروخية حديثة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء اختبارات غواصة قتالية جديدة بنيت لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيش البلاد.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لأحواض بناء السفن الأميرالية الروسية في 20 أبريل الجاري "الخبراء التابعون لنا بدأوا اختبارات الإرساء على غواصة ماغدان العاملة بالديزل والكهرباء التي بنيت في إطار المشروع الحكومي رقم 636.3 التابع لوزارة الدفاع الروسية، الاختبارات ستستمر حتى أوائل يونيو القادم".

وأضاف البيان "خلال فترة الاختبارات سيتحقق الخبراء والفنيون من آلية عمل أنظمة الملاحة في الغواصة وأنظمة الاتصالات فيها، كما سيفحصون الأنظمة العامة وأنظمة السونار وأنظمة التوجيه، وسيتفقدون منظومات التسليح ومنظومات إطلاق الصواريخ والطوربيدات".

وأشار البيان إلى أن الغواصة وبعد الانتهاء من اختبارات الإرساء ستخضع لمرحلة أخرى من الاختبارات الإضافية ستستمر حتى 25 يوليو المقبل.

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وتعتبر "ماغدان" ثالث غواصة من أصل ست تبنيها روسيا في إطار المشروع 636.3 لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش، وبدأ العمل ببنائها في نوفمبر 2019، وأنزلت إلى المياه في 26 مارس الفائت.

ويبلغ طول هذه الغواصة 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، وتستطيع الإبحار بسرعة 20 عقدة بحرية، والغوص إلى عمق 300 متر تحت الماء، كما سلّحت بأنظمة لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، ومنظومات صواريخ "كاليبر" الروسية، وجهزت بمعدات متطورة لاكتشاف وتدمير الغواصات والمركبات البحرية العسكرية المعادية، وحماية الموانئ والمنشآت البحرية.

المصدر: سلاح روسيا