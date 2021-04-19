روسيا تنتهي من اختبار سفينة أبحاث بحرية جديدة

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة السفن الروسية عن انتهاء اختبار سفينة أبحاث بحرية جديدة ستنضم إلى أسطول المحيط الهادئ في البلاد.

وقال بيان صادر عن مصنع "ثورة أكتوبر" الروسي لبناء السفن "تم التوقيع مؤخرا على عقود تسليم سفينة الأبحاث البحرية الجديدة ألكسندر أنيشينكو لأسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي، والمطورة في إطار المشروع الحكومي رقم 19920، وذلك بعد أن تم الانتهاء من جميع الاختبارات الحكومية المطلوبة للسفينة".

وأضاف البيان " ما بين عامي 2009 و2015 سلم مصنعنا 4 سفن من طراز Baklan شبيهة بهذه السفينة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، طورت جميعها في إطار المشروع 19920، وعام 2018 تلقينا طلبا لتطوير سفينة ألكسندر أنيشينكو التي تنتمي لنفس الفئة، وبدأنا تطويرها عام 2019، وأنزلت إلى المياه في أغسطس العام الذي يليه لتخضع بعدها لسلسلة من الاختبارات.

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وأشار البيان إلى أن المصنع مستمر أيضا في بناء سفينة أخرى من نفس الطراز في إطار المشروع المذكور، وسيطلق عليها اسم "فاسيلي بوبنوف".

وتطور روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 19920 سفنا قادرة على دراسة وسبر أعماق البحار بفضل أجهزة سونارها المتطورة والغواصات الصغيرة الموجهة التي تحملها.

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كما حصلت هذه السفن على معدات وتجهيزات خاصة تمكنها من تقديم المساعدة في أعمال صيانة السفن الأخرى والمنصات البحرية، ولها القدرة على الإبحار لمسافات تصل إلى 1000 ميل في كل مهمة، والعمل لمدة 10 أيام دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود.

المصدر: سلاح روسيا