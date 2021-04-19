 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: جماعات مسلحة تخطط لشن هجمات إرهابية قبيل انتخابات الرئاسة في سوريا

روسيا تنتهي من اختبار سفينة أبحاث بحرية جديدة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تنتهي من اختبار سفينة أبحاث بحرية جديدة
youtube/24 NEWS plus
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q7yr

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة السفن الروسية عن انتهاء اختبار سفينة أبحاث بحرية جديدة ستنضم إلى أسطول المحيط الهادئ في البلاد.

وقال بيان صادر عن مصنع "ثورة أكتوبر" الروسي لبناء السفن "تم التوقيع مؤخرا على عقود تسليم سفينة الأبحاث البحرية الجديدة ألكسندر أنيشينكو لأسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي، والمطورة في إطار المشروع الحكومي رقم 19920، وذلك بعد أن تم الانتهاء من جميع الاختبارات الحكومية المطلوبة للسفينة".

وأضاف البيان " ما بين عامي 2009 و2015 سلم مصنعنا 4 سفن من طراز Baklan شبيهة بهذه السفينة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، طورت جميعها في إطار المشروع 19920، وعام 2018 تلقينا طلبا لتطوير سفينة ألكسندر أنيشينكو التي تنتمي لنفس الفئة، وبدأنا تطويرها عام 2019، وأنزلت إلى المياه في أغسطس العام الذي يليه لتخضع بعدها لسلسلة من الاختبارات.

روسيا تنتهي من اختبار سفينة أبحاث بحرية جديدة
youtube/24 NEWS plus

وأشار البيان إلى أن المصنع مستمر أيضا في بناء سفينة أخرى من نفس الطراز في إطار المشروع المذكور، وسيطلق عليها اسم "فاسيلي بوبنوف".

وتطور روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 19920 سفنا قادرة على دراسة وسبر أعماق البحار بفضل أجهزة سونارها المتطورة والغواصات الصغيرة الموجهة التي تحملها.

إقرأ المزيد
روسيا تزوّد أسطولها الشمالي بدفعة من
روسيا تزوّد أسطولها الشمالي بدفعة من "الغواصات الصامتة"

كما حصلت هذه السفن على معدات وتجهيزات خاصة تمكنها من تقديم المساعدة في أعمال صيانة السفن الأخرى والمنصات البحرية، ولها القدرة على الإبحار لمسافات تصل إلى 1000 ميل في كل مهمة، والعمل لمدة 10 أيام دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود.

المصدر: سلاح روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا