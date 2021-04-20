روسيا بصدد تصميم درون استطلاع صامت

اخترع المهندسون الروس درونا صامتا لا يمكن التقاطه باستخدام دفاعات جوية.

كما لا يمكن التأثير عليه وقطعه عن الاتصالات بواسطة محطات الحرب الإلكترونية.

وتم تصميم الدرون في شركة ZALA Aero المعروفة بإطلاقها لدرونات انتحارية استخدمتها القوات الخاصة الروسية في سوريا ضد الإرهابيين.

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وصرح مدير المشاريع الخاصة في شركة "زالا إيرو"، نيكيتا خاميتوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية بأن الدرون الجديد عبارة عن مروحية مسيرة رباعية المراوح تحلق في نظام الصمت اللاسلكي التام.

وقال، نيكيتا خاميتوف:" إننا نحدد للدرون نقطة على خارطة يستطلعها، ثم نقطع عنه كل الأنواع للاتصال، بما فيها قنوات الاتصال الفضائي عبر أجهزة الملاحة "جي بي إس" أو "غلوناس".

ويقوم الحاسوب الإلكتروني الذي يزود به الدرون بتشكيل سحابة متكونة من النقاط الجغرافية على الأرض ليحلق الدرون استنادا إليها، لذلك بمقدوره العودة إلى قاعدته حتى في حال انقطاع كل أنواع الاتصال.

ويمكن أن يبقى الدرون الصامت في الجو لمدة 40 دقيقة. ويبلغ مدى عمله 5 كيلومترات. ويحمل الدرون على متنه كاميرا فيديو وجهازا للرؤية الليلية يستخدمهما لاستطلاع منطقة معينة له.

ومن الصعب جدا اكتشاف الدرون في الجو لأبعاده الصغيرة وتخفيه البصري والصوتي الفائق.

وقال، نيكيتا خاميتوف" إن الدرون الصامت يمكن استخدامه كذلك في المجالات المدنية لحماية أنابيب الغاز والنفط مثلا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا