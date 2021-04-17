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صورة لجنين جرذ أحمر العينين تفوز بجائزة عالمية مرموقة

العلوم والتكنولوجيا

صورة لجنين جرذ أحمر العينين تفوز بجائزة عالمية مرموقة
RIA NOVOSTI Pavel Lisitsin
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فازت صورة وصفت بـ"المذهلة" لجنين فأر بعيون حمراء متوهجة وأنسجة قزحية الألوان بجائزة التصوير العلمية المرموقة.

والتقط العالم الألماني ويرنار زوسشارتر صورة الجنين في اليوم الحادي والعشرين من تطوره، باستخدام مجهر متحد البؤر يلتقط الصور من خلال ثقب صغير لإبراز التباينات وزيادة الوضوح.

واختيرت صورة زوسشارتر اللافتة للنظر لجنين الفأر كفائز عالمي بالمسابقة التي يستضيفها قسم علوم الحياة في شركة "أوليمبوس"، المتخصصة في صناعة المنتجات البصرية والتصوير ومقرها في اليابان.

وفي تصريحات أدلى بها المصور لمجلة LiveScience العلمية، أوضح أن طول الجنين يبلغ 1.2 بوصة فقط، وقد تم معالجته بمادة كيميائية لجعل جلده وعضلاته شفافة.

فيما قال ساتوشي ناكامورا، نائب رئيس التسويق العالمي للحلول العلمية في "أوليمبوس"، معلقا على الصورة: "إنه لأمر مدهش ومذهل أن نرى الفن غير المتوقع الذي يلتقطه الناس بالمجهر".

المصدر: ديلي ميل + LiveScience

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