صورة لجنين جرذ أحمر العينين تفوز بجائزة عالمية مرموقة

فازت صورة وصفت بـ"المذهلة" لجنين فأر بعيون حمراء متوهجة وأنسجة قزحية الألوان بجائزة التصوير العلمية المرموقة.

والتقط العالم الألماني ويرنار زوسشارتر صورة الجنين في اليوم الحادي والعشرين من تطوره، باستخدام مجهر متحد البؤر يلتقط الصور من خلال ثقب صغير لإبراز التباينات وزيادة الوضوح.

واختيرت صورة زوسشارتر اللافتة للنظر لجنين الفأر كفائز عالمي بالمسابقة التي يستضيفها قسم علوم الحياة في شركة "أوليمبوس"، المتخصصة في صناعة المنتجات البصرية والتصوير ومقرها في اليابان.

Glowing, red-eyed rat fetus is global photo contest's gorgeously creepy winner https://t.co/OxhMPsdQXopic.twitter.com/Nd2HpkaIF0 — Live Science (@LiveScience) April 16, 2021

وفي تصريحات أدلى بها المصور لمجلة LiveScience العلمية، أوضح أن طول الجنين يبلغ 1.2 بوصة فقط، وقد تم معالجته بمادة كيميائية لجعل جلده وعضلاته شفافة.

Eerie image of glowing, red-eyed rat fetus WINS prestigious science photography prize https://t.co/GwY20wJYRx — Daily Mail Online (@MailOnline) April 16, 2021

فيما قال ساتوشي ناكامورا، نائب رئيس التسويق العالمي للحلول العلمية في "أوليمبوس"، معلقا على الصورة: "إنه لأمر مدهش ومذهل أن نرى الفن غير المتوقع الذي يلتقطه الناس بالمجهر".

المصدر: ديلي ميل + LiveScience