"إيل -114" قد تصبح طائرة عسكرية

لفتت طائرة الركاب الروسية الحديثة "إيل - 114 - 300" أنظار أجهزة الأمن الروسية. وقد اهتمت بها وزارة الدفاع أيضا.

أعلن ذلك النائب الأول لرئيس لجنة الصناعة العسكرية الروسية، أندريه يلتشانينوف، في حديث أدلى به لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.

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وقال:"هناك اهتمام بالطائرة المدنية من قبل وزارة الدفاع ويكمن سبب ذلك في مواصفات نادرة تمتلكها "إيل – 114" المدنية. ومن أهمها، حسب خبراء وزارة الدفاع، قدرة الطائرة على البقاء في الجو لمدة تزيد عن 8 ساعات، الأمر الذي يعتبر مهما عند إجراء أنواع مختلفة من الاستطلاعات الجوية وترحيل الإشارات اللاسلكية والرصد الجوي. وتستهلك الطائرة عند ذلك كمية محدودة من الوقود.

يذكر أن طائرة "إيل – 114 - 300" التوربينية قامت بأول تحليق لها في ديسمبر الماضي. ويتوقع أن تستخدم "إيل – 114" كطائرة ركاب في الخطوط الجوية المحلية قصيرة المدى.

ويمكن أن تهبط الطائرة في مطارات ترابية وخرسانية صغيرة على حد سواء. ويتوقع أن تحصل الطائرة على ترخيص باستخدامها بحلول عام 2022. كما يتوقع أن تبدأ صناعة الطائرات الروسية عام 2023 في إنتاجها على دفعات.

المصدر: تاس