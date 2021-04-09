القوات الخاصة الروسية تزوّد بجهاز يستطيع التعرف على البشر والمعدات على مسافة بعيدة

ابتكر المهندسون الروس أجهزة إلكترونية بصرية للرصد والاستطلاع ستستخدمها القوات الخاصة للتعرف على البشر والمعدات الحربية على مسافة متوسطة وبعيدة.

أفاد بذلك المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية وقال إن هناك جهازين: أحدهما "سيتش – بي إر – إس" متوسط المدى وثانيهما "سيتش – بي إر – دي".

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ويساعد كلا الجهازين أفراد القوات الخاصة في تنفيذ المهام المختلفة، بما في ذلك التعرف على البشر والمعدات الحربية على مسافة 3 – 4 كيلومترات ليلا ونهارا وفي كافة ظروف الطقس.

وقال مدير عام معهد "تسيكلون" للبحوث العلمية بصفته فرعا لـ"روستيخ"، بيوتر كوفاليوف، إن الجهازين نالا تسمية "سيتش" نسبة إلى طائر البوم الذي يتميز بالبصر الحاد بعيد المدى.

وتتوفر في جهاز "سيتش" وظائف جهاز الرؤية الليلية العامل بالموجات الحرارية وجهاز التلفزيون ومقياس المسافة الليزري.

وحسب، كوفاليوف فإن إنتاج الجهازين على دفعات سينطلق نهاية العام الجاري بعد اختتام اختبارهما.

يذكر أن جهاز "سيتش – بي إر – دي" بعيد المدى يعمل في مجال الترددات 3 – 5 نانومترات. وإنه قادر على رؤية الإنسان على مسافة 3 كيلومترات. أما السيارة فيمكن رصدها على مسافة 5 كيلومترات.

فيما يتعلق بجهاز "سيتش – بي إر – إس" متوسط المدى والعامل بمجال الترددات 8 – 12 نانومتر فيمكن أن يرى الإنسان على مسافة 1500 متر ويرصد سيارة على مسافة 2500 متر.

المصدر: قناة "زفيزدا" التلفزيونية