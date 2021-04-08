التلفزيون الصيني يعرض فيلما قصيرا عن حاملة الطائرات "شاندون"

عرض التلفزيون الصيني تقريرا صحفيا مثيرا من متن حاملة الطائرات الصينية "شاندون".

وتسلط وسائل الإعلام الصينية لأول مرة الضوء على حياة السفينة الضخمة حيث عرض الفيلم إقلاع وهبوط الطائرات البحرية وعمل الدفاعات الجوية وبصورة خاصة منظومة الدفاع الجوي قصيرة المدى.

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وزار أفراد فريق التصوير مرآبا كبيرا واقعا تحت سطح السفينة حيث اطلعوا على سلاسل ترتبط بها الطائرات البحرية بسطح السفينة.

وعرض الفيلم كذلك مقود حاملة الطائرات التي يبلغ طولها 315 مترا. واتضح أنه يمكن مقارنته بمقود سيارة رياضية.

وزار فريق التصوير كذلك قسم الاتصال ومقهى الإنترنت والمكتبة والمتجر والمطبخ للسفينة.

يذكر أن "شاندون" هي حاملة طائرات ثانية بنتها الصين انطلاقا من مشروع 1143.5 السوفيتي الذي أدخل الصينيون فيه تعديلات عديدة. وقد تم فك الأسلحة الثقيلة وتزويد السفينة بخزانات وقود إضافية و8 طائرات ومروحيات جديدة ورادار حديث.

المصدر: روسيسكايا غازيتا