تزويد عربة "بي إم بي - 3" بمحرك جديد

تزود أسطورة القوات البرية السوفيتية والروسية عربة "بي إم بي – 3" بمحرك "أو تي دي -32" الجديد الذي يعد نسخة مطورة من محرك " أو تي دي-29".

وقالت وكالة "تاس" الروسية إن محرك التربين المطور يمنح العربة القتالية سهولة الإقلاع وقدرة أكبر على المناورة ويسمح لها بتغيير أنظمة السير إذا اقتضى الأمر ذلك.

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وقال ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية إن المحرك الجديد ينتج قدرة 660 حصانا، ما يزيد إلى حد بعيد عن قدرة سابقه "أو تي دي – 29".

يذكر أن القوات البرية السوفيتية بدأت تتسلم عربات المشاة القتالية "بي إم بي – 3 " عام 1987. ومنذ ذلك الحين طرأت على تصميمها تعديلات عديدة.

وبلغ وزنها 18 طنا. وامتلكت العربة قدرة على السير في الماء، أي أنها تحولت إلى عربة برمائية، وتم تزويدها بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم.

أما طاقمها فما زال يتضمن 3 أفراد، فضلا عن 10 أفراد من المشاة.

وتعتبر عربة "بي إم بي – 3" إلى حد الآن من أفضل نماذج عربات المشاة القتالية في العالم. وتستخدم بنجاح في قتال الأسلحة المشتركة ولغرض تنفيذ عمليات خاصة على حد سواء.

وبمقدور "بي إم بي – 3" خوض القتال في مختلف مسارح العمليات الحربية لسرعتها الكبيرة وقدرتها على اجتياز الحواجز.

المصدر: روسيسكايا غازيتا