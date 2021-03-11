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الصين تكشف عن نسخة مطوّرة لـ بي إم بي "أرماتا" الروسية

العلوم والتكنولوجيا

الصين تكشف عن نسخة مطوّرة لـ بي إم بي
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عربة "بي إم بي" الصينية الثقيلة
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يحاول صناع الأسلحة الصينيون لفت انتباه العسكريين الأجانب إلى مشروعهم الجديد لعربة "بي إم بي" الثقيلة VN50 التي كشفوا عن نموذج اختباري لها في معرض "آيدكس – 2021" في أبو ظبي.

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جدير بالذكر أن نسخة أولية للعربة نفسها كانت قد عرضت في معرض أبو ظبي عام 2019. وأعلن الجانب الصيني آنذاك إنهم يخططون لنصب عربة "بي إم بي" على منصة دبابة VT-4 صينية الصنع، ما مكّن الخبراء من حساب وزنها الحقيقي. لكنهم لاحظوا في الوقت نفسه أن عربة "بي إم بي" التي يعرضها الصينيون عبارة عن نسخة لعربة "بي إم بي" "تي – 15" الروسية التي تم نصبها على منصة "أرماتا" متعددة المهام.

أما النسخة التي عرضتها الصين العام الجاري في أبو ظبي فقد طرأت عليها بعد التعديلات، مقارنة بنسخة عام 2019. وقد تغير شكل مقدمتها التي ركبت فيها كاميرات فيديو. أما برج العربة فلم يتغير وما زال مزودا بمدفع عيار 100 ملم يمكن أن يرمي كذلك بصواريخ موجهة ومدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم ورشاش 7.62 ملم.

الصين تكشف عن نسخة مطوّرة لـ بي إم بي
Youtube. com
عربة "بي إم بي" الصينية الثقيلة

ويتوقع الخبراء أن تتميز VN50 الصينية بقدرة جيدة على المناورة بفضل تزويدها بمحرك ينتج قوة 1300 – 1500 حصان.

يذكر أن الصناعة الصينية كانت قد أنتجت عربة "بي إم بي" المتوسطة VN17 بوزن 30 طنا وتم نصبها على منصة دبابة VT-5 ، لكن الصينيين لم يوقعوا إلى الآن أية اتفاقية لبيعها خارج البلاد.

المصدر: سلاح روسيا

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