الجيش الروسي يحصل على غواصة نووية أخرى قبل منتصف العام الجاري

ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن جيش البلاد سيحصل على غواصة نووية جديدة من طراز Yasen-M قبل منتصف العام الجاري.

وتبعا للمصادر فإن "الأسطول الحربي البحري في الجيش من المفترض أن يتسلم رسميا غواصة كازان النووية الجديدة في الـ 25 من يوليو المقبل، في اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بعيد قواتها البحرية هذه السنة".

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن تسليم الغواصة المذكورة لجيش البلاد من المفترض أن يتم في مايو و يونيو العام الجاري، لكن القرار النهائي في تحديد موعد تسليمها سيتخذه قائد قوات البحرية في الجيش.

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذه الغواصة في مصنع "سيفماش" عام 2009 في إطار المشروع الحكومي 885М، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2017، وكان من المفترض أن تسلم للأسطول البحري الحربي في الجيش عام 2019 لكن العملية تأجلت عدة مرات بعد أن تقرر إدخال تعديلات عليها وإخضاعها لعدة مراحل إضافية من الاختبارات.

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وتطور روسيا في إطار المشروع الحكومي 885М غواصات نووية قتالية مسلحة بصواريخ "كاليبر" و "أونيكس" المجنحة البعيدة المدى، ومنظومات صواريخ "تسيركون" المضادة للسفن الحربية، ومجهزة بطوربيدات مضادة للغواصات والسفن المعادية من عيار 533 ملم.

وتملك هذه الغواصات قدرة على الغوص لأعماق تصل إلى 600 م، أما سرعتها تحت الماء فتصل إلى 30 عقدة بحرية، فضلا عن أن هياكلها حصلت على تصاميم ومواد خاصة تجعلها تصدر أقل قدر من الضوضاء عند الحركة ما يساعدها في التخفي عن السفن والغواصات المعادية.

المصدر: سلاح روسيا