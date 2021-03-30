أمريكا تعدَل إحدى أشهر غواصاتها النووية

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع في البلاد أخبارا مفادها أن العمل مستمر على تعديل وتحديث غواصة "كولومبوس" النووية.

وتبعا لبيان صادر عن الصحيفة لوزارة الدفاع الأمريكية فإن "شركة Huntington Ingalls Industries حصلت على عقد بقيمة 194.5 مليون دولار لاستكمال عمليات إصلاح وتحديث غواصة كولومبوس الأمريكية النووية المتعددة المهام".

وأشار البيان إلى أن "الجيش الأمريكي كان قد وقع مع الشركة المذكورة عقدا أوليا عام 2017 لإصلاح الغواصة كانت قيمته المبدئية حينها 219 مليون دولار، وكان من المفترض أن ينهي المختصون من أعمال ترميم هيكل الغواصة وأنظمة الدفع فيها وأنظمة تسليحها عام 2019 لكن أعمال الصيانة تاخرت لأسباب لم يتم ذكرها بشكل رسمي".

وكانت "كولومبوس" قد انضمت إلى الخدمة في سلاح البحرية الأمريكي عام 1993، وهي الغواصة رقم 51 من أصل 62 غواصة نووية أمريكية من فئة Los Angeles.

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ويبلغ طول الغواصات من الفئة المذكورة نحو 110.3 م، وعرضها نحو 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 6818 طن، ويمكنها الغوص إلى أعماق تصل إلى 280م، والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، والعمل في مهمات تستمر 90 يوما.

المصدر: سلاح روسيا