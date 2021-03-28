"قمر الدودة"..أول قمر عملاق لهذا العام يزيّن سماء الليل نهاية الأسبوع

من المعروف أن الأقمار الكاملة العملاقة قليلة ومتباعدة، ولكن ظهورها يعني اقتران ظاهرتين فلكيتين تتمثلان في القمر الكامل وبلوغ القمر الحضيض.

وفي نهاية هذا الأسبوع، سيكون أول قمر عملاق في العام مرئيا في سماء الليل، والذي يُطلق عليه اسم قمر الدودة.

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ويُطلق على البدر الكامل لهذا الشهر اسم قمر الدودة نسبة إلى ديدان الأرض التي تبدأ في الظهور في شهر مارس، عندما تبدأ التربة في الدفء.

يمثل اكتمال القمر نقطة منتصف الطريق للدورة القمرية الشهرية عندما يضاء القمر بالكامل بواسطة الشمس. ومن المنتظر أن يظهر القمر كأنه مكتمل حتى صباح الثلاثاء، وفقا لوكالة ناسا.

ويحدث القمر العملاق عندما يتزامن البدر تقريبا مع نقطة الحضيض، النقطة في مدار القمر التي يكون عندها الجرم السماوي أقرب إلى الأرض.

وعند نقطة الحضيض، سيظهر القمر العملاق، يوم الأحد 28 مارس، بنسبة 14% أكبر و30% أكثر سطوعا من المعتاد، عند مشاهدته من الأرض.

وتم استخدام أسماء البدر تاريخيا لتتبع الفصول من قبل مختلف القبائل الأمريكية الأصلية، وبالتالي فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالطبيعة.

وإذا أمكن، فإن أفضل وقت لمشاهدة البدر هو عندما يكون قريبا من الأفق، بسبب الوهم البصري الذي يجعله يبدو أكبر نظرا لحجمه النسبي مقارنة بالمباني والأشجار وغيرها.

وينصح علماء الفلك المصورين بتنزيل التطبيقات والخرائط لتتبع تقدم القمر عبر السماء، من أجل تسهيل المشاهدة.

المصدر: ديلي ميل