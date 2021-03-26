روسيا تختبر جهاز تهوية الرئتين بالسائل المخصّب بالأكسجين

صمم الأخصائيون في شركة "شفابي" الروسية نموذجا تجريبيا لجهاز تهوية الرئتيْن بالسائل المخصّب بالأكسجين.

أفاد بذلك مدير عام الشركة، أليكسي باتريكييف. وقال: "لا يزال مهندسونا يعملون على تحقيق هذا المشروع ويقومون في المرحلة الراهنة بإدخال تعديلات في النموذج التجريبي، ومن ثم يمكن البدء في الاختبارات السريرية لأسلوب تهوية الرئتين بالسائل المخصّب بالأكسجين".

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وأوضح أن جهاز التنفس الاصطناعي بواسطة السائل الذي يملأ رئتي المريض اخترعه المهندسون في مصنع الأورال الروسي للأجهزة البصرية الميكانيكية والذي يعد فرعا لشركة "شفابي"، وذلك بالتعاون مع الخبراء في مؤسسة البحوث العلمية الواعدة ومركز "كولاكوف" الروسي لأمراض النساء وطب الولادة .

واستطاع المتخصصون في إطار برنامج التجارب والتصاميم إيجاد بعض الحلول التقنية التي تهدف إلى ضمان سلامة المريض أثناء علاجه بالسائل المخصّب بالأكسجين ومنعه في الوقت نفسه من التعرض للرضح الضغطي.

وعلاوة على ذلك تم تصميم وحدة التبريد السريع للسائل المخصص للتنفس والتحكم في تلك العملية.

ويذكر أن مشروع وضع تكنولوجيا التنفس السائل انطلق في روسيا عام 2016. كان يفترض أولا أن تضمن التكنولوجيا المذكورة إنقاذ أفراد أطقم الغواصات المستغيثة في أعماق البحر.

المصدر: تاس