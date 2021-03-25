الأمريكيون يبتكرون كمامة واقية تعتمد على أسلاك نانو نحاسية

اخترع علماء الفيزياء الأمريكيون مادة مسامية طويلة الأمد تتقدم مواصفاتها على مواصفات المادة المستخدمة في أجهزة التنفس الكلاسيكية وذلك بفضل استخدام الأسلاك النحاسية النانوية.

وجاء في مقال نشرته مجلة ACS Nano: "يمكن مقارنة المادة النانوية الجديدة بالمواد التي تصنع من (البولي بروبيلين) والتي تستخدم عادة في كمامات N95 الواقية. وبما أن المادة النانوية تصنع من النحاس فيمكن تطهيرها بطرق مختلفة من جزيئات الفيروس.

مع ذلك فإن المادة الجديدة لها خصائص قوية مقاومة للبكتيريا كذلك.

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يذكر أن غالبية الكمامات الواقية لا يمكن استخدامها إلا 3 أو 4 مرات. لذلك فإن بلدانا كثيرة تواجه نقصا حادا في الكمامات الواقية في فترة انتشار وباء فيروس كورونا.

وعرض علماء الفيزياء الأمريكيون من جامعة "جورج تاون" حلا لتلك المشكلة حيث اخترعوا مادة مسامية طويلة الأمد تصنع من الأسلاك النحاسية النانوية من شأنها أن تحل محل الأقمشة الاصطناعية.

وقرر العلماء أولا تكييف المادة الجديدة على مكافحة الفيروسات واختيار حجم مسامات يمكن مقارنته بحجم الفيروسات. واتضح أن النحاس النانوي يصلح أفضل من مواد أخرى لاحتجاز جزيئات بحجم 0.1 – 0.4 مايكرومتر من فيروس كورونا ويمنعها من التسلل بنسبة 97%.

وشكلت الأسلاك النحاسية النانوية أساسا لأقمشة الكمامات الواقية التي فاقت بفاعليتها الكمامات وأجهزة التنفس الكلاسيكية من طراز N95.

وحسب تقييم العلماء فإن كلفة إنتاج مثل هذه الكمامة لن تزيد عن دولارين أمريكيين.

ويأمل علماء الفيزياء بأن تساعد الكمامات الواقية طويلة الأمد والرخيصة المصنّعة من أقمشة الأسلاك النحاسية النانوية في مكافحة وباء آخر لفيروس كورونا إذا ما اندلع.

المصدر: تاس