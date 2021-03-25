اكتشاف قناع ذهبي وتمثال "الفم الكبير" وقطع أثرية لا تقدر بثمن في الصين

اكتشف علماء الآثار المئات من الآثار الثقافية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام مضت في موقع أثري في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.

وعثر على قناع احتفالي ذهبي عمره 3000 عام، ربما كان يرتديه كاهن ويستخدم لأغراض القربان، فضلا عن أكثر من 500 قطعة، اكتشفت في ستة حفر مستطيلة في موقع Sanxingdui الشهير في الصين.

Chinese archaeologists announced Saturday that some new major discoveries have been made at the legendary #Sanxingdui Ruins site in southwest China, helping shed light on the unified, diverse origin of the Chinese civilization.#SanxingduiDiscovery#archeologypic.twitter.com/NSPVPmvAGX — CHENGDU PLUS (@xwcd2015) March 21, 2021

According to the report on Saturday, some new major discoveries have been made at the Sanxingdui Ruins site in Sichuan. over 500 items have been unearthed from six pits, including ivory, the fragments of gold masks, painted bronze head portraits, giant bronze masks, etc. pic.twitter.com/CjjgZHNnqv — Visit Sichuan-China (@Amazingsichuan) March 20, 2021

وتشمل الآثار الثقافية التي لا تقدر بثمن، زخارف على شكل طائر ونوعين من الحرير وتمثالا برونزيا مزينا بصور "الوحوش".

وكان نحو نصف قناع الذهب فقط ما يزال سليما تماما، لكن الخبراء يعتقدون أنه يحتوي على 84% من الذهب الخالص، وفي حالته الأصلية يزن ما يقرب من 500 غرام.

وقال العلماء الذين بدأوا الحفر في الموقع منذ عام 2019، إن معظم العناصر الأثرية الـ500 صنعت من الذهب والبرونز واليشم والعاج، وفقا لصحيفة South China Morning Post.

New findings unveiled at legendary Sanxingdui Ruins. Over 500 artifacts, including gold masks, bronzewares, ivories, jades, and textiles, were unearthed from the site.#archeology#SanxingduiDiscoverypic.twitter.com/A9EBD3isKW — CHENGDU PLUS (@xwcd2015) March 21, 2021

Major #discoveries made at the renowned #Sanxingdui Ruins site in southwest #China’s #Sichuan province have shed light on the unified and diverse origins of the #ChineseCivilization, according to Chinese archaeologists. #archeaologyhttps://t.co/6rJ7qggM8apic.twitter.com/ZGPkqtOe9l — Voice of the People (@VoiceofPD) March 24, 2021

ويعتقدون أن الحفر ربما تم استخدامها لأغراض التضحية من قبل أفراد حضارة لم تكن معروفة حتى الآن، وأن الأشياء الموجودة بداخلها قد تم حرقها بشكل طقوسي قبل دفنها.

وتمت مشاركة النتائج في منشور مدونة من قبل حكومة تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.

A golden mask has been unearthed at the No.5 sacrificial pit of the #Sanxingdui Ruins site, in #Sichuan Province, Southwest #China. With an area of about three square meters, the No. 5 pit is the one with the most gold unearthed, according to archaeologists. pic.twitter.com/A8on2tc3so — 繁華落盡 (@yantong_yang) March 20, 2021

More than 500 sophisticated artefacts which belong to an as-yet unknown civilisation were recently found in China’s Sichuan province. pic.twitter.com/lHgsKHkjHE — SCMP News (@SCMPNews) March 22, 2021

ويعد Sanxingdui موقعا أثريا معروفا ونقطة جذب سياحية خارج مدينة تشنغدو، منذ اكتشاف أطلاله لأول مرة في عام 1929، وأصبح بعد ذلك مصدر مفاجآة سارة لعلماء الآثار، الواحدة تلو الأخرى، بعد عقود من التنقيب والبحث.

وسيساعد القناع والنتائج الجديدة المثيرة الأخرى في تعميق فهم العلاقة الثقافية بين سهل تشنغدو والمناطق المحيطة، وفقا للمسؤولين، على الرغم من أن الكثير من الغموض ما يزال يحيط بالقناع الذهبي.

The No. 4 sacrificial pit at the Sanxingdui Ruins site in southwest China's Sichuan Province can be traced back to the late Shang Dynasty, the provincial archaeological institute revealed in its latest finding on Tuesday amid ongoing excavation work. https://t.co/xaz6Xjl6FNpic.twitter.com/T8nF4NeNSO — CGTN Global Business (@CGTNGlobalBiz) March 23, 2021

وقال خبير لم يذكر اسمه في المنشور: "في الوقت الحالي، يُستدل على أن هذا القناع الذهبي يستخدم للتضحية، ولكن نظرا لأنه أكبر بكثير من وجه الإنسان، فمن غير المرجح أن يرتديه شخص ما. وما يزال من المستحيل التوصل إلى نتيجة دقيقة في الوقت الحاضر، وهناك حاجة إلى مزيد من الحفريات الأثرية".

وإذا كان الوزن الكامل لهذا القناع الذهبي أكثر من 500 غ، فإن هذا سيجعله أكبر قناع ذهبي موجود في الصين، بالإضافة إلى كونه أثقل جسم ذهبي موجود في البلاد.

Preliminary shape restoration work for the gold pieces excavated in pit 5 at the Sanxingdui Ruins site has been completed. A bird-shaped gold piece repaired on Monday shows the exquisite carving skills of the ancient Shu civilization. #Sanxingdui#SanxingduiDiscoverypic.twitter.com/F92iUB9FMm — CGTN Culture (@CGTN_Culture) March 23, 2021

وعثر على القناع في الحفرة رقم خمسة من أصل ستة، ولكن يتم الآن أيضا التنقيب عن حفرتين أخريين، والتي يمكن أن تكشف عن النصف الآخر للقناع.

وفي حفرة القرابين رقم ثلاثة، اكتشف العلماء تمثالا برونزيا مربع الشكل "نادرا ومحفوظا جيدا ومزينا بشكل رائع"، يُطلق عليه اسم "الفم الكبير".

A complete square bronze zun was the subject of an unprecedented discovery at the #Sanxingdui Ruins site, a rare object among those brought to light from the same period. The bronze square zun is not only rare in shape, but also well preserved and exquisitely decorated. pic.twitter.com/FBdvTm6ZtW — China Science (@ChinaScience) March 22, 2021

والتمثال الذي يبلغ ارتفاعه قدمين، وهو على الطراز الجنوبي النموذجي لأسرة شانغ الراحلة التي حكمت في الألفية الثانية قبل الميلاد، مزين برؤوس الحيوانات والطيور.

وأشار علماء الآثار إلى أنهم عثروا على نوعين من الحرير أحدهما في رماد حفرة القرابين وكمية كبيرة من آثار حرير آخر ملفوف حول الأواني البرونزية.

ويوضح المنشور: "الحرير بمثابة ناقل ووسيط للتواصل بين السماء والأرض والإنسان والله. ويجب عدم استخدام الحرير القديم في صناعة الملابس الجميلة، بل يجب استخدامه للتواصل مع العالم والناس والآلهة".

ويجسد الحرير ودودة القز والتوت مفهوم الانسجام بين الإنسان والطبيعة بخصائص صينية.

المصدر: ديلي ميل