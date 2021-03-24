مروحيات "كا-226" الروسية تشارك في تدريبات "النمور" السورية

نشر الجيش السوري مقطع فيديو أظهر تدريبات أجرتها كتيبة "النمور" التابعة للقوات الخاصة السورية.

وشاركت في تلك التدريبات الطائرات والمروحيات التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية وبينها مروحية "كا – 226" بصفتها مروحية خفيفة تزن 3600 كيلوغرام عند الإقلاع.

ويضم طاقمها فردا أو فردين وبمقدورها نقل حمولة بوزن 785 كيلوغراما والصعود إلى ارتفاع 6100 متر.

وتبلغ سرعتها القصوى 220 كيلومترا في الساعة. كما يبلغ مداها 475–600 كيلومتر.

ومن مميزات المروحية قابليتها للعمل في ظروف درجة الحرارة 50 درجة مئوية فوق الصفر والرطوبة 100%.

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وقضى سيناريو التدريبات بأن تسلم الطائرات والمروحيات الروسية أفراد كتيبة النمور" معلومات عن الإرهابيين الافتراضيين.

وكانت الغاية من التدريبات تحرير قرية سورية في منطقة واقعة على حدود محافظتي حماه وحلب من الإرهابيين الإفتراضيين.

وشاركت في التدريبات من الجانب السوري مروحيات "مي – 24" الضاربة وقاذفتا "إل – 39" التي أطلقت صواريخ غير موجهة.

أما كتيبة "النمور" فاستخدمت ميدانيا مدافع عيار 57 ملم، ومدافع الهوتزر" دي – 30" عيار 122 ملم، وراجمة الصواريخ Тype 63 عيار 106.7 ملم وأسلحة أخرى.

المصدر: سلاح روسيا