غدا.. كويكب ضخم يقترب من الأرض!

طمأن علماء الفضاء سكان كوكب الأرض بشأن اقتراب، غدا الأحد، أكبر كويكب هذا العام من أقرب نقطة من الأرض، وأشاروا إلى أن ذلك لا يشكل أي تهديد.

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وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، إن قطر الكويكب، وهو صخرة عملاقة، يطلق عليها باحثون "2001 - FO 32"، يبلغ عدة مئات من الأمتار، وسيقترب من الأرض على مسافة حوالي مليوني كيلومتر. وتلك المسافة أكبر 5 مرات من المسافة بين كوكب الأرض والقمر.

وقال ديتليف كوشني، وهو أحد خبراء الكويكبات في وكالة الفضاء الأوروبية: "الكويكب مستقر، ليس في مسار محفوف بالمخاطر"، مضيفا أن الجسم السماوي سيكون متاحا للرؤية من قبل علماء الفلك الهواة بالمعدات المناسبة.

وأوضح بول شوداس، مدير مركز "دراسات الأجسام القريبة من الأرض" الذي يديره مختبر "الدفع النفاث" لناسا في جنوب كاليفورنيا: "نحن نعرف المسار المداري للكويكب2001/ FO 32" حول الشمس بدقة شديدة، نظرا لأنه تم اكتشافه قبل 20 عاما، ويجري تعقبه منذ ذلك الحين".

وسينطلق هذا الكويكب، الذي يدور حول الشمس مرة واحدة كل 810 أيام، بالقرب من الأرض بسرعة حوالي 124 ألف كيلومتر في الساعة.

وقالت "ناسا" إن الكويكب سيواصل رحلته، ولن يقترب من الأرض مرة أخرى حتى عام 2052. ويعتزم العلماء انتهاز فرصة اقتراب الكويكب من الأرض لدراسته عن كثب.

المصدر: د ب أ