الروس يبتكرون صاروخا لاصطياد الدرونات

ابتكر العلماء الروس وسيلة فعالة لاعتراض درونات معادية بطيئة وسريعة وهي صاروخ "صائد للدرونات" يحمل شبكة ذات أسلاك ويطلقها عند الاقتراب من الدرون.

وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية إن معهد الفيزياء التقنية التابع لمؤسسة "روس آتوم" الروسية من مدينة (سنيجينسك) الروسية تولى تصميم الصاروخ المذكور.

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وقد تم تزويد الصاروخ برادار يبحث عن الدرون ويتوجه إليه. ويحمل الصاروخ حاوية توضع داخلها شبكة سلكية يتم مدها عند الاقتراب من الهدف وذلك بواسطة أثقال تربط بأركان الشبكة التي تمنع الدرون من التحليق في مساره. وبإمكان الصاروخ ضبط قوة شد سلك الشبكة وطوله حسب طول وقطر الدرون المراد "اصطياده".

ومن مميزات السلاح استخدام مواسير تلسكوبية ترمي بشبكة نحو الهدف، ما يخفض من الوقت اللازم للتصويب ويزيد من دقة استهداف الدرون.

ويتوقع أن يطلق المعهد نموذجا اختباريا للصاروخ ستتم تجربته في ميدان تجارب تختبر فيه الدرونات المقاتلة السريعة والبطيئة .

المصدر: سلاح روسيا