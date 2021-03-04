شاهد صبّار زهرة القمر ينمو في فاصل زمني رائع ونادر!

تحتوي زهرة القمر في الأمازون (Selenicereus wittii) على واحدة من أكثر أنواع التفتّح مراوغة في المملكة النباتية.

وكل عام، لمدة ليلة واحدة فقط، يفتح هذا الصبار النادر وغير المعتاد آفاقه على سماء الليل، ويطلق زهرة بيضاء رائعة ورائحة حلوة تشبه الياسمين في هواء الغابات المطيرة المستنقعية.

وفي جميع أنحاء العالم، نجح علماء البستنة في زراعة زهاء 13 نوعا فقط من هذه النباتات الغريبة، وفي المملكة المتحدة، بعد خمس سنوات من الرعاية الدقيقة، التقط الخبراء في الحديقة النباتية بجامعة كامبريدج (CUBG) حدث الإزهار سريع الزوال أمام الكاميرا.

وقال عالم البستنة والمشرف على البيوت الزجاجية، أليكس سمرز، من CUBG: "من النادر جدا وجود هذا النبات في مجموعتنا، ونعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تزهر فيها زهرة القمر في المملكة المتحدة".

وأخذ الخبراء قطعة من نبات الصبار في الأصل من حديقة بون النباتية في ألمانيا عام 2015، لتنمو منذ ذلك الحين وتدور حول شجرة كستناء مائية في البيت الزجاجي. ونظرا لأنه عبارة عن نبات نباتي - نبات ينمو على نبات آخر - فإنه يحتاج إلى شيء يرسو عليه، ونظرا للفيضانات الموسمية في موطنه الأصلي، ينمو الصبار عادة على ارتفاع عدة أمتار فوق سطح الأرض، ويسقط بذوره بعيدا عن الأرض.

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وفي العام الماضي، في أواخر نوفمبر، تصادف أن نظر سمرز، إلى أعلى ورأى برعم زهرة ينمو على ارتفاع 3.6 متر عن الأرض. وفي البرية، تزهر زهرة قمر الأمازون عادة في شهر مايو، ولكن تحت سقف زجاجي في أوروبا، ليس من المعتاد أن يبدأ الصبار في التفتح بين نوفمبر وفبراير.

ولأشهر حتى الآن، ظل سمرز وزملاؤه يراقبون البرعم في انتظار انفصاله.

وفي 9 فبراير، اعتقد الفريق أنهم وصلوا إلى تلك اللحظة، لذلك بدأوا البث المباشر. وكان البرعم بطول الصبار الأم نفسه في ألمانيا عندما أزهر، ومع ذلك، لم يحدث شيء.

وأخيرا، في 20 فبراير، أطلق الصبار ثماره، وإن لم يكن بتموعد توقع الباحثين. وبحلول الساعة 3 مساء، بدأت البراعم في التفتح، وأطلق النبات البتلات الطويلة والبيضاء والمدببة. وبحلول الساعة الخامسة مساء، كانت الزهرة متفتحة بالكامل.

ويعتقد الخبراء في البيت الزجاجي أن الإضاءة من كاميراتهم ربما أوقفت التفتح الليلي المعتاد للمصنع، ما أدى إلى بدء العملية في وقت مبكر من اليوم عما يحدث في البرية.

ومع ذلك، بعد 12 ساعة، مباشرة، بدأت الزهرة في التلاشي، محولة رائحتها إلى شيء غير سار، وهو ما يصفه سمرز برائحة المراحيض العمومية.

ويمثل هذا الحدث فرصة لعلماء النبات لفهم هذا النبات الغامض بشكل أفضل، والذي ما زلنا نعرف القليل عنه.

كما يوضح البستاني ومدير CUBG بيفرلي غلوفر، في سؤال وجواب، من المحتمل أن يزهر النبات بشكل غير متكرر بسبب توازن التكاليف مقابل الفوائد. وفي البرية، تكون زهرة القمر في الأمازون عرضة للافتراس وتعتمد بشكل كبير على التمويه لتجنب أكلها.

ومع ذلك، فإنها تحتاج أيضا إلى جذب العث الليلي ليتم تلقيحها بشكل صحيح. ومن ثم، تتفتح أزهارها ورائحتها ذات الرائحة الحلوة. وعندما تبدأ الزهرة في الذبول، عادة بعد نحو ساعتين من الإزهار الكامل، فإنها تطلق رائحة كريهة، على الأرجح كرادع للحيوانات العاشبة.

ولم تتم ملاحظة تلقيح زهرة القمر في البرية، لذا فإن غلوفر وزملاؤه مهتمون بشكل خاص باكتشاف السمات التي تجعل هذا النبات جذابا لأنواع معينة من حشرات الصقر.

ويأمل الباحثون أنه سيستمر في الإزهار سنويا من الآن فصاعدا. ونظرا لأن النبات له بنية تناسلية ذكورية وأنثوية، فقد حاول سمرز تلقيحها ذاتيا، على الرغم من أن غلوفر يشتبه في أن هذا قد يفشل، حيث لا توجد عائلة صبار جيدة بشكل خاص في التكاثر بمفردها.

المصدر: ساينس ألرت