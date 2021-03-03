تفاصيل جديدة عن تطوير طائرة النقل العسكري الروسية "إيل -76"

قام وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الثلاثاء 2 مارس بزيارة تفقدية لمصنع "أولينوفسك" الذي ينتج طائرة "إيل – 79 إم دي – 90 آ" المطورة .

واطلع الوزير على الأوضاع المتعلقة بتطوير طائرة النقل العسكري التي يستخدمها الجيش الروسي.

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ويبدو للوهلة الأولى أن الطائرة المطورة تشبه نسختها الأساسية التي بدأ إنتاجها منذ 50 عاما. إلا أن نموذجها المطور الجديد قد طرأت عليه تعديلات جذرية بعد أن خضعت الطائرة لتطوير عميق.

ومن أهم تلك التعديلات استبدال المحرك الجوي القديم المستخدم سابقا في الطائرة بمحرك "بي إس 90 آ – 76" الحديث، ما أدى إلى زيادة حمولتها من 48 طنا إلى 60 طنا وتقليل استهلاك الوقود ورفع قدرة الطائرة التي تستطيع الآن أن تقطع مسافة 9 آلاف كيلومتر من موسكو إلى فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا دون أن تتزود بالوقود.

وطرأت التعديلات أيضا على قمرة القيادة التي أصبحت رقمية بعد تزويدها بزجاج أمامي يظهر كل المعلومات اللازمة للطيار أثناء إقلاع الطائرة وتحليقها وهبوطها.

يذكر أن مصنع "أوليانوفسك" قد أنتج العام الماضي 3 طائرات مطورة من طراز "إيل – 79 إم دي – 90 آ" المطورة. ويتوقع أن ينتج العام الجاري 5 طائرات من هذا النوع. وبعد إتمام عملية تطوير الخط الأوتوماتيكي لتجميع الطائرات سيكون بمقدور المصنع إنتاج طائرة واحدة كل شهر.

وقال وزير الدفاع إن أسطول طائرات النقل العسكري الروسية سيضم نهاية العقد الجاري 250 طائرة مطورة وغير مطورة من طراز "إيل – 76 ".

وأضاف أن الجيش الروسي سيتسلم كذلك طائرات النقل العملاقة المطورة من طراز " آن – 124 " (روسلان) التي سيقوم بإنتاجها مصنع "أوليانوفسك" الروسي للطائرات.

المصدر: يانكس