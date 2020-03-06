تدريب طواقم طائرات النقل "إيل – 76" على قذف القنابل

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو أظهر عملية قذف القنابل التي حققها طاقم طائرة النقل العسكري الروسية "إيل – 76 إم دي".

من المعلوم إن طائرات "إيل – 76 " تخصص عادة لنقل المظليين والمعدات الحربية وحمولة أخرى. أما مهمة قذف القنابل فتعود إلى القاذفات التكتيكية والاستراتيجية.

فيما أوكلت قيادة وزارة الدفاع الروسية طواقم طائرات النقل مهمة التدريب على قذف القنابل من طائراتها ليلا ونهارا.

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وقام الطيارون بقذف القنابل التدريبية المضيئة وقنابل تحاكي منارات لاسلكية تؤشر نقاط إطلاق النيران والإنزال الجوي.

وتحققت المهمة من ارتفاع 4 آلاف متر نهارا و600 متر ليلا.

ولفتت وسائل الإعلام الأجنبية وصحيفة The Drive بصورة خاصة إلى تلك المهمة غير العادية التي نفذتها طواقم طائرات النقل ووصفتها بـ "تدريبات مثيرة".

وجاء في مقال نشرته إن طائرة النقل "إيل – 76 " استطاعت حمل 4 قنابل من طراز "بي 50 تي" تحت كل جناح.

أعادت الصحيفة إلى الأذهان أن سلاح الجو العراقي استخدم في الأعوام الأولى لمكافحة الإرهابيين طائراتها "آن 32" كقاذفات شأنها شأن القوات الجوية الهندية التي استخدمت كذلك طائرات النقل لتنفيذ تلك المهمة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا