تقارير عن متغير جديد آخر من SARS-CoV-2 ينتشر بسرعة.. وهذا ما يعرفه العلم حتى الآن!

أصبح المتغيّر الجديد لفيروس كورونا، المسمى B1525، أحد أحدث الإضافات إلى قائمة مراقبة المتغيرات العالمية، وأُدرج في قائمة المتغيرات قيد التحقيق من قبل الصحة العامة في إنجلترا.

ويراقب العلماء هذا المتغير بحذر لأنه يحتوي على العديد من الطفرات في الجين، الذي يصنع البروتين الشائك - وهو جزء من الفيروس يلتصق بالخلايا البشرية. وتتضمن هذه التغييرات وجود الطفرة المعروفة بشكل متزايد، تسمى E484K، والتي تسمح للفيروس بالتهرب جزئيا من جهاز المناعة، وتوجد في المتغيرات التي حُددت لأول مرة في جنوب إفريقيا (B1351) والبرازيل (P1).

وعلى الرغم من عدم وجود معلومات حول ما يعنيه هذا بالنسبة لـ B1525، إلا أن هناك أدلة متزايدة على أن E484K قد تؤثر على مدى فعالية لقاحات "كوفيد". ولكن لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن B1525 أكثر قابلية للانتقال أو أنه يؤدي إلى مرض أكثر خطورة.

وهناك طفرات أخرى في B1525 جديرة بالملاحظة أيضا، مثل Q677H. واكتشف العلماء هذا التغيير مرارا وتكرارا - 6 مرات على الأقل في سلالات مختلفة في الولايات المتحدة، ما يشير إلى أنه يمنح الفيروس ميزة، على الرغم من عدم تحديد طبيعة أي فائدة بعد.

ويحتوي المتغيّر B1525 أيضا على العديد من عمليات الحذف - حيث تكون "الأحرف" (G وU وA وC) من الحمض النووي الريبي للفيروس مفقودة من جينومه.

وهذه الأحرف مفقودة أيضا في B117، المتغيّر الذي اكتُشف لأول مرة في كينت، إنجلترا. ووجدت الأبحاث التي أجراها رافيندرا غوبتا، عالم الأحياء الدقيقة السريرية بجامعة كامبريدج، أن عمليات الحذف هذه قد تزيد من العدوى إلى الضعف في التجارب المعملية.

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وكما هو الحال مع العديد من المتغيرات، يبدو أن B1525 ظهر مؤخرا. ويرجع أقدم مثال في قاعدة البيانات العالمية المشتركة لجينومات الفيروس التاجي، المسماة Gisaid، إلى 15 ديسمبر 2020. وجرى التعرف عليه لدى شخص في المملكة المتحدة.

ومثل العديد من المتغيرات، انتقل B1525 بالفعل حول العالم قبل أن يحظى باهتمام عالمي. ويمكن تتبع إجمالي 204 تسلسلات لهذا المتغيّر في Gisaid إلى 18 دولة اعتبارا من 20 فبراير 2021.

وشملت البلدان الأخرى التي أدخلت جينوما واحدا على الأقل من هذا المتغير في قاعدة البيانات عبر الإنترنت: نيجيريا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وغانا وأستراليا واليابان وإيطاليا وهولندا والأردن وسنغافورة وفنلندا وسويسرا ومايوت وبلجيكا وإسبانيا.

وفي 25 فبراير، أبلغت جمهورية آيرلندا عن أول حالة لها من B1525. وقُدّم ما مجموعه 31 جينوم B1525 إلى Gisaid من نيجيريا.

وفي بيان صدر في 19 فبراير 2021، حول متغيرات فيروس كورونا من مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، أبلغ عن أن أول جينوم B1525 المكتشف كان من عينة جُمعت في 23 نوفمبر 2020 من مريض في ولاية لاغوس، لكن العينة لم تكن كذلك. وحُدّثت على الفور إلى قاعدة البيانات، وبالتالي فإن العينة البريطانية هي أول عينة مسجلة.

وحتى الآن، اكتُشف المتغير بين الحالات في خمس ولايات في نيجيريا. كما أبلغ عن حالات B1525 في بلدان أخرى للمسافرين من نيجيريا. لذلك ربما تكون الطفرة ظهرت لأول مرة في نيجيريا.

وتعد معرفة ما إذا كان متغير معين شائع بين السكان، أمرا مفيدا في قرارات الصحة العامة والسياسات في بلد معين. ولكن نظرا لأن تطور الفيروس التاجي يحدث في جميع أنحاء العالم، فمن الأفضل تجنب ربط البديل بدولة ما لتجنب وصمة العار.

وهناك طريقة أخرى لتحديد تواتر متغيرات معينة وهي تحديد عدد المرات التي تحدث فيها مقارنة بالمتغيرات الأخرى المتداولة في الوقت نفسه. وبالنظر إلى تكرار تسلسلات B1525 المكتشفة منذ التاريخ الذي تم فيه اكتشاف المثال الأول لهذا المتغير في ذلك البلد، يظهر نمط مختلف من التردد.

وفي الدنمارك، اعتبارا من 20 فبراير 2021، كانت تمثل 59 من أصل 12222 تسلسلا؛ في المملكة المتحدة، 57 من 100063 تسلسلا؛ وفي نيجيريا، 31 من 144 تسلسلا.

ويشير هذا إلى أن المتغير ربما يكون شائعا جدا في نيجيريا، ولكنه نادر في الدنمارك والمملكة المتحدة. وقد يؤدي نقص بيانات التسلسل إلى إخفاء التردد في بلدان أخرى.

ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه الأنواع من الحسابات متحيزة إذا كان من المرجح أن يتم تسلسل الفيروسات المعزولة عن المسافرين.

وأوضح شارون بيكوك، مدير اتحاد الجينوم "كوفيد-19" في المملكة المتحدة (COG-UK) وأستاذ الصحة العامة وعلم الأحياء الدقيقة في جامعة كامبريدج، أن أيا كانت الطريقة التي نختارها لقياس تردد B1525، فإنه يظل، في هذه المرحلة، متغيرا نادرا. ولكنه ينضم إلى قائمة متزايدة من متغيرات فيروس كورونا التي يجب دراستها بالتفصيل في المختبر، ولدى الأشخاص المصابين لمعرفة ما إذا كان متغيرا يجب أن نقلق بشأنه.

المصدر: ساينس ألرت