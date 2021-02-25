الذكاء الاصطناعي لدبابة "أرماتا" الروسية يكشف الأهداف ويتعرّف عليها

نجحت دبابة أرماتا" الروسية الواعدة في اختبار قدرتها على البحث عن الأهداف في ميدان القتال والتعرف عليها.

صرح مصدر في مجمع الصناعات الحربية الروسية أن نظام إدارة النيران التابع للدبابة استطاع التقاط الهدف دون أن يشارك في ذلك أفراد طاقمها.

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وأعاد إلى الأذهان أن الذكاء الاصطناعي الذي يزود به نظام إدارة نيران الدبابة لديه كاتالوج تفصيلي لأهداف يمكن أن تلتقي بها الدبابة في ميدان القتال، ما يسمح له بالبحث المستقل عن الأهداف والتعرف عليها، لا سيما الدبابات وعربات "بي إم بي" والمروحيات وما إلى ذلك، على خلفية التضاريس مختلفة التعقيد.

واستخدمت أثناء الاختبار أولا مجسمات ونماذج رياضية ومقلدات الأشعة الحرارية.

ثم انتقلت الدبابة إلى ميدان تجارب حيث تم اختبار ذكائها الاصطناعي على نماذج من المعدات الحربية الروسية.

وقال المصدر إن كل مراحل الاختبار أكدت تناسب أجهزة الدبابة للمواصفات المعلن عنها مسبقا. وأوضح أن دبابة "أرماتا" (تي – 14) تستخدم أجهزة التصويب العاملة في مجالي الموجات المرئية وتحت الحمراء للبحث عن الهدف والتقاطه.

وأشار إلى أن قرار تدمير الهدف بيد قائد الدبابة في كل حال من الأحوال. لكن الخطوات التمهيدية الخاصة بالتقاط الهدف والتعرف عليه يتخذها الذكاء الاصطناعي.

وأعاد المصدر إلى الأذهان أن طواقم دبابات روسية أخرى تبحث عن الأهداف وتختارها يدويا.

المصدر: سلاح روسيا