علماء يحلّون لغزا "طال أمده" حول "الجليد المفقود'' على الأرض!

عندما ترتفع درجات الحرارة على الأرض، تبدأ كميات هائلة من الجليد المائي المحاصر في الأنهار الجليدية العملاقة بالذوبان، ما يؤدي إلى إطلاق المياه في المحيطات.

وعلى النقيض من ذلك، عندما تنخفض درجات الحرارة العالمية، وهو ما يحدث خلال العصور الجليدية، تستمر مستويات سطح البحر في الانخفاض، حيث يتراجع المحتوى المائي من المحيط، ويتجمد مرة أخرى في الصفائح الجليدية الضخمة الداخلية.

وهذه الحلقة الملحمية المستمرة بين المد والجزر الجليدي - التحولات من الأنهار الجليدية إلى الجليدية - تحدث منذ زمن سحيق. ولكن هناك مشكلة.

ولسنوات حتى الآن، اقترح العلماء الذين يتتبعون هذه الدورات أن هناك مشكلة "جليد مفقود": تناقض غامض بين مستويات البحر المنخفضة جدا منذ زهاء 20000 عام، وحجم الجليد المخزن في الأنهار الجليدية في الوقت نفسه.

وخلال ذروة العصر الجليدي الأخير للأرض - آخر ذروة جليدية (LGM)، والتي انتهت منذ ما يقرب من 20000 عام - يُعتقد أن مستوى سطح البحر كان أقل بحوالي 130 مترا مما هو عليه اليوم، بناء على أدلة الرواسب المرجانية القديمة .

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ولكن النمذجة تشير إلى أن حجم الجليد في الأنهار الجليدية في هذا الوقت، لم يكن كبيرا بما يكفي لتفسير انخفاض مستوى سطح البحر.

وفي دراسة جديدة بقيادة عالم الجيوفيزياء إيفان جوان، من معهد ألفريد فيغنر في ألمانيا، يبدو أن الباحثين توصلوا إلى حل.

ومع إعادة بناء جديدة تسمى PaleoMIST 1.0، كان الباحثون قادرين على نمذجة تطور الصفائح الجليدية العالمية في الماضي، بعيدا عن LGM.

ويقول جوان: "يبدو أننا وجدنا طريقة جديدة لإعادة بناء الماضي منذ 80 ألف عام".

وتشير نتائج النموذج إلى أن الشذوذ في بياناتنا ليس حالة فقدان جليد، بل استنتاجات خاطئة حول مدى انخفاض مستوى سطح البحر فعليا خلال LGM.

ووفقا لنموذج فيزياء الجليد في PaleoMIST 1.0، انخفض مستوى سطح البحر بما لا يزيد عن 116 مترا تحت مكان موجات الأمواج اليوم.

ويوضح الباحثون في دراستهم: "لذلك، لا نجد أساسا لمشكلة الجليد المفقود، لأن إعادة بناء LGM متوافقة مع قيود مستوى سطح البحر الحالية".

ووفقا للفريق، ينبع الخطأ في حجة الجليد المفقود من عاملين - أولا، الاعتماد المفرط على مؤشرات المجال البعيد (أدلة الرواسب المرجانية من مواقع في أماكن أخرى من العالم)، والتي قد لا تمثل بدقة المتوسط ​​العالمي لمستويات سطح البحر كما اعتقدنا ذات مرة.

وهناك مشكلة أخرى تتمثل في طريقة قديمة ولكنها معيبة على ما يبدو تستخدم لتقدير الكتل الجليدية ودورات نسبة نظائر الأكسجين - والتي يبدو أنها تنتج تناقضات عند التوفيق بين ارتفاع مستوى سطح البحر وكتل الأنهار الجليدية في حدود LGM، على الأقل.

ويقول أحد أعضاء الفريق، عالم الجيوفيزياء باولو ستوتشي، من المعهد الهولندي الملكي لأبحاث البحار: "تم استخدام نموذج النظائر على نطاق واسع لسنوات لتحديد حجم الجليد في الأنهار الجليدية حتى ملايين السنين قبل عصرنا. وعملنا الآن يثير الشكوك حول مصداقية هذه الطريقة".

وبينما يبدو أن لغز الجليد المفقود حُلّ، لا يتوقع الباحثون أن تكون كلماتهم هي الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع.

وبعد كل شيء، فإن عدم توافق الحل الخاص بهم مع عمليات إعادة البناء المعتمدة على دورة نسبة نظائر الأكسجين، بطريقة ما، "خلق مشكلة جليد مفقودة جديدة"، كما يعترف الفريق.

ونشرت النتائج في Nature Communications.

المصدر: ساينس ألرت