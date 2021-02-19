روسيا تدعم أسطولها البحري بسفينة قتالية سريعة

أعلن مصنع "زيلونودولسك" الروسي أنه باشر ببناء سفينة قتالية جديدة لصالح الأسطول البحري الحربي في البلاد.

وقال بيان صادر عن المصنع حول الموضوع "يوم الجمعة 19 فبراير 2021 سيشهد حوض بناء السفن الخاص بالمصنع احتفالا رسميا بمناسبة البدء ببناء السفينة الثالثة عشرة في إطار المشروع الحكومي رقم 21980، السفينة تحمل اسم غوركي وتنتمي إلى أسرة السفن الحربية الروسية السريعة المتعددة الاستعمالات".

وأضاف البيان "يعمل المصنع منذ عام 2008 على تطوير السفن الحربية في إطار المشروع المذكور، ومنذ ذلك الحين تمكنّا من تسليم 10 سفن لوزارة الدفاع والجيش الروسي، ويجري العمل حاليا على تطوير 3 سفن أخرى".

ويبلغ طول السفن التي تنتجها روسيا في إطار المشروع الحكومي المذكور 31 مترا، وعرضها 7.4م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 139 طنا، كما يمكنها الإبحار بسرعة 23 عقدة بحرية، وإنجاز مهمات على مسافات تبعد أكثر من 200 ميل عن قواعد انطلاقها.

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وجهزت هذه السفن بأحدث الرادارات وأجهزة الإنذار المبكر وبغواصات صغيرة خاصة لاكتشاف الأهداف المعادية تحت سطح الماء، كما سلّحت بمدافع رشاشة من عيار 14.5 ملم، وبقواذف قنابل من نوع DP-65A و DP-64، ومنظومات Igla-1 المضادة للأهداف الجوية.

المصدر: سلاح روسيا