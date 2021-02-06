تركيا تبدأ بإنتاج درون ضارب جديد

بدأت شركة Baykar Technologies التركية الإنتاج الصناعي لدرونات Acinci الضاربة الجديدة المحلقة على ارتفاع عال.

صرح بذلك المدير التنفيذي للشركة، سلتشوك بايراكتار، في حديث أدلى به لوكالة "سي إن إن".

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وقال إن الدرون قادرعلى اكتشاف أهداف لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة واعتراض الأهداف الجوية وقصف الأهداف البرية.

وأعلن وزير الدفاع التركي إسماعيل ديمي، أن تزويد الجيش التركي بتلك الدرونات الضاربة يسمح بالتقليل من الضغط على الطائرات الحربية المأهولة.

يذكر أن باع جناح درون الاستطلاع الضارب Acinci بلغ 20.6 متر، ووزنه عند الإقلاع 4.5 طن، فترة البقاء في الجو 24 ساعة.

وتم تزويد الدرون برادار شبكي و6 حواسيب إلكترونية والذكاء الاصطناعي و6 حمالات تركب فيها 1350 كلغ من الحمولة.

ويمكن أن يستخدم الدرون صواريخ جو - جو وقنابل حائمة مخصصة لقصف الأهداف البرية.

يزود الدرون بمحركات توربينية أوكرانية الصنع من طراز "آ إي – 450 تي".

وقام الدرون بأول تحليق له في ديسمبرعام 2019. وخضع نموذجه الثاني لاختبارات عام 2020 حين صعد إلى ارتفاع 12 كيلومترا.

المصدر: سلاح روسيا