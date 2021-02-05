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اختبار أول محرك كهربائي جوي في روسيا

العلوم والتكنولوجيا

اختبار أول محرك كهربائي جوي في روسيا
Sputnik Valery Bezrukih
طائرة "ياك - 40"
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بدأت في روسيا اختبارات المحرك الكهربائي فائق التوصيل الواعد الذي ستستخدمه طائرة "ياك – 40" روسية الصنع التي تعمل كمختبر طائر.

أفادت بذلك المؤسسة الروسية للبحوث المستقبلية الواعدة.

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وجاء في بيان نشرته المؤسسة:" بدأت في 5 فبراير بمدينة نوفوسيبيرسك الروسية المرحلة الأرضية لاختبار المختبر الطائر المزود بمحرك كهربائي فائق التوصيل بقوة 50 كيلوواطا.

وتدحرجت الطائرة في المرحة الأولى لاختباراتها على المدرج حيث قامت بتشغيل محركها الكهربائي الجوي.

يذكر أن مثل هذا الاختبار يجرى عادة لفحص قدرة المحرك والطائرة عند سيرها على الأرض. وقال ناطق باسم مؤسسة البحوث المستقبلية الواعدة إن الاختبارات التي أجريت اليوم أكدت صحة التكنولوجيا التقنية الكهربائية المختارة.

وعلاوة على ذلك فإن الاختبار استعرض أن أجهزة الطائرة قادرة على التعامل مع المحرك الكهربائي.

المصدر: كومسومولسكايا برفدا

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