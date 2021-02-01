روسيا تعرض 200 نموذج من المعدات الحربية في معرض هندي للطيران

ستعرض شركة "روستيخ" الحكومية الروسية في معرض Aero India 2021 ما يزيد عن 200 نموذج من المنتجات العسكرية الروسية.

أعلن ذلك رئيس مدير الشركة لشؤون التعاون الدولي، فيكتور كلادوف، الذي قال إن 80% من سلاح الجو الهندي هي الطائرة والمروحيات روسية الصنع.

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وقال:" أتينا إلى الهند بنموذج قابل للتصدير من مقاتلتنا "سو- 57 إي" للجيل الخامس. ومن بين طائراتنا الحديثة التي ستعرض في المعرض الهندي كذلك مقاتلة "سو- 35"، الثقيلة، مقاتلة "ميغ – 35 دي" الخفيفة، طائرة النقل العسكري "إيل – 76 إم دي – 90 آ"، الصهريج الطائر"إيل – 78 إم كا – 90 آ".

وأضاف قائلا إن مروحية "كا – 226 تي" متعددة المهام التي تعرض في Aero India 2021 هي أفضل مروحية تتفق مع المناخ الهندي المميز وظروف الهند الجغرافية.

وقال:" أنا واثق تماما بأن تلفت مروحياتنا "مي – 28 إن إي"، "مي – 171 شا"، "مي – 17 في 5" ، "كا – 52" كذلك مروحية الإنذار الرداري "كا – 31" انتباها كبيرا لخبراء وضيوف المعرض.

وأشار إلى أن روسيا تعرض العام الجاري في الهند مجموعة كبيرة من المنتجات العسكرية. ومن بينها الطائرات والمروحيات، أنظمة الدفاع الجوي، المدرعات، الذخائر، المحركات الجوية والأجهزة الإلكترونية.

يذكر أن معرض Aero India 2021 يقام في 3 - 5 فبراير الجاري بمدينة بنغلادور الهندية.

المصدر: سلاح روسيا