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لأول مرة: دبابة "أرماتا" تعرض في أبو ظبي

العلوم والتكنولوجيا

لأول مرة: دبابة
Sputnik Vitaly Belousov
دبابة "أرماتا"
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حصلت دبابة "أرماتا"(تي – 14) الروسية على ترخيص بالمشاركة في معارض عسكرية تقام خارج روسيا.

صرح بذلك ناطق باسم مؤسسة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية المتخصصة في تصدير الأسلحة في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية. وقال الناطق إن دبابة "تي – 14" لم  تغادر روسيا قبل ذلك.

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ولم يستبعد الناطق أن تعرض الدبابة الروسية الواعدة لأول مرة في معرض IDEX-2021 الذي سيقام في 21 – 25 فبراير الجاري في أبو ظبي.

يذكر أن "تي -14" (أرماتا) هي دبابة روسية واعدة مزودة ببرج مدرع غير مأهول ومخصصة لخوض حرب الشبكات المركزية حيث تلعب دور عربة الاستطلاع ودلالة الهدف وتوجيه نيران دبابات "تي – 90" ومنظومات الدفاع الجوي والمدفعية.

وتم تسليحها بأجهزة الحماية النشيطة من طراز "أفغانيت" والدروع الدينامية من طراز "مالاخيت".

المصدر: سلاح روسيا

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