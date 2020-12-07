الجيش الروسي يتسلم دفعات من دبابات "أرماتا" المطورة العام القادم

أعلن المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، أن جيش بلاده سيتسلم دفعات من دبابات أرماتا المطورة العام القادم.

وفي مقابلة صحفية قال تشيميزوف: "عام 2021 سيبدأ الجيش الروسي باستلام دفعات متسلسلة من دبابات Т-14 المطورة والمعدلة المعروفة بأرماتا، هذه الدبابات ستتمتع بأنظمة خاصة تجعل عملها يعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير لمساعدة الطاقم على التصويب بدقة نحو الأهداف المعادية، سيتوجب على الطاقم توجيه أسلحة الدبابة بشكل تقريبي نحو الهدف وستتكفل التقنيات بدقة التصويب والتعامل مع الهدف ومتابعته وتدميره".

وأشار تشيميزوف إلى "أن روسيا تنوي تطوير 28 نوعا من المركبات العسكرية التي تحوي منصات معدلة عن منصات دبابات أرماتا، منها ناقلات جنود ومركبات استطلاع عسكري، ومركبات قتالية ومركبات لوحدات الهندسة العسكرية، ومركبات لدعم الدبابات والأرتال العسكرية".

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وتصنف دبابات Т-14 (أرماتا) الروسية كدبابات من الجيل الثالث، وتتميز بقدرات فريدة تجعل من الممكن الاعتماد عليها كمركبة للاستطلاع واكتشاف الأهداف المعادية البرية والجوية.

وحصلت هذه الدبابات على برج قتالي ذاتي يمكنه إطلاق النيران دون تدخل الطواقم، وأنظمة تسليح مضادة للأهداف الثابتة والمتحركة الأرضية والجوية، والأهم من ذلك هو أنها مزودة بحجرة مصفحة خاصة لحماية الطاقم من الانفجارات.

المصدر: سلاح روسيا